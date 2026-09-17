adidas a officiellement dévoilé sa dernière gamme de crampons, le pack « Final Rush », qui rafraîchit ses franchises emblématiques F50 et Predator avec de nouveaux coloris audacieux à l’approche de la nouvelle saison de football. Cette sortie s’inscrit dans la continuité de la campagne « Chaos vs Control » de la marque, opposant la vitesse explosive à la précision tactique.

Modèle phare en matière de contrôle pour les joueurs, la Predator Elite FT se présente avec une tige noire élégante rehaussée des trois bandes blanches emblématiques et de détails vert menthe éclatants. Conçue pour les milieux de terrain et les meneurs de jeu qui dictent le tempo de la rencontre, la nouvelle Predator associe une esthétique classique à une technologie de haute performance.

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Elle est dotée d’une tige en mesh NANOSTRIKE+ légère avec éléments de grip intégrés, d’une languette repliable au style nostalgique pour offrir une surface de frappe propre, ainsi que d’une semelle extérieure STRIKEFRAME associée à la technologie POWERSPINE afin de maximiser la puissance et la stabilité dans les moments où le match bascule.

Pour les amateurs de vitesse qui veulent semer le chaos dans le dernier tiers du terrain, la F50 Elite revisitée change totalement de registre avec un design vert électrique accrocheur, des bandes sombres, des touches jaunes et une finition irisée distinctive sur la semelle extérieure.

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Conçue pour une accélération pure et une imprévisibilité totale, la chaussure utilise une tige FIBERTOUCH associée à un texturage 3D SPRINTWEB afin d’assurer un contrôle total du ballon à pleine vitesse. En dessous, une languette tunnel CompressionFit maintient parfaitement le pied, tandis que la semelle extérieure SPRINTFRAME 360 offre une traction explosive multidirectionnelle.

Attendez-vous à voir immédiatement l’élite du football étrenner ce pack sur les terrains, avec Lamine Yamal et Ousmane Dembélé qui enfileront la F50 pour libérer leur vitesse, tandis que Jude Bellingham et Pedri porteront la Predator pour dicter le jeu.

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Acheter : pack de crampons adidas Final Rush

Le pack Final Rush, qui comprend également de nouveaux coloris pour les silos F50 Sparkfusion et Copa, est disponible chez adidas et auprès de revendeurs sélectionnés.