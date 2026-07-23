L'ailier allemand Karim Adeyemi a affiché une volonté claire de s'intégrer rapidement au Barça, affirmant sa détermination à prouver que l'entraîneur Hansi Flick a eu raison de le recruter.

Lors de sa présentation officielle en tant que nouvelle recrue du club blaugrana, Adeyemi, âgé de 24 ans, a exprimé sa profonde gratitude pour l'occasion que lui a offerte Flick, tout en soulignant sa confiance en sa capacité à s'entendre avec son coéquipier Lamine Yamal.

Adeyemi a déclaré, dans ses propos tenus lors de sa conférence de présentation en tant que joueur du Barça : « Les attentes sont élevées, je rejoins le meilleur club du monde, et j'espère prouver à l'entraîneur et aux supporters que je suis un joueur digne de Barcelone. »

Au sujet de ses ambitions pour la prochaine étape, l'international allemand a précisé que « remporter la Ligue des champions, malgré sa grande importance, ne représente pas mon seul objectif avec le club catalan ».

Il a ajouté : « La Ligue des champions est une compétition extrêmement importante, mais ce n'est pas le seul objectif. À Barcelone, chaque match a son importance, et je donnerai le meilleur de moi-même pour contribuer à gagner la Ligue des champions et tous les titres possibles. »

La nouvelle recrue a affirmé qu'elle plaçait la victoire en tête de ses priorités, sans se soucier du poste qu'elle occupera, que ce soit sur le côté gauche occupé par Raphinha, ou sur le côté droit.

Adeyemi a conclu ses propos en déclarant : « Le poste où je joue m'importe peu, j'ai joué à tous les postes offensifs. Je suis ici uniquement pour aider l'équipe. »