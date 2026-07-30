Ademi : je suis polyvalent, et je n'ai pas peur de Yamal

L'Allemand Karim Adeyemi, récente recrue du Barça, a affirmé que son compatriote Hansi Flick, l'entraîneur du club catalan, n'avait pas eu besoin de le convaincre de rejoindre « le plus grand club du monde », selon ses propres termes.

Adeyemi a officiellement rejoint le FC Barcelone il y a une semaine, en provenance du Borussia Dortmund, et il se trouve actuellement au stage du club catalan en Angleterre, en préparation de la nouvelle saison.

Interrogé sur la manière dont Flick l'avait convaincu de rejoindre Barcelone, Adeyemi a déclaré dans un entretien accordé au journal « Mundo Deportivo » : « Le terme "convaincre" n'est pas exact. Il m'a simplement appelé et m'a demandé si je souhaitais venir. J'ai bien sûr répondu oui, car c'est le plus grand club du monde et ces occasions ne se représentent pas. Il n'avait pas besoin de me convaincre. Je lui fais confiance depuis longtemps et je lui voue un immense respect. »

Il a ajouté : « J'espère qu'il (Flick) verra en moi ce que je peux apporter à l'équipe sur le terrain. Il me connaît bien grâce à la sélection allemande et notre relation est très étroite. »

Interrogé sur le duel qui l'avait opposé à Barcelone lorsqu'il était à Dortmund en quart de finale de la Ligue des champions 2025, il a expliqué : « Quelle chose formidable ! C'est l'un des meilleurs matches que l'on puisse disputer. Vous affrontez une grande équipe, un club prestigieux, et vous avez toujours une immense motivation lorsque vous jouez contre les meilleurs. Les deux matches ont été très difficiles, mais nous les avons savourés. »

Barcelone avait remporté le match aller à domicile (4-0), mais s'était incliné en Allemagne (3-1). À ce sujet, Adeyemi a déclaré : « Nous avons failli l'emporter. Avec un peu plus de chance, nous aurions gagné. »

Concernant ses attentes quant au fait de jouer au Camp Nou, la star allemande a indiqué : « Je pense que ce sera formidable. Je ne crois pas qu'il soit entièrement achevé, mais mon Dieu, c'est un stade doté d'une histoire prestigieuse, et ce sera magnifique d'en faire partie. »

Au sujet d'un éventuel retour en sélection allemande par la porte de Barcelone, Adeyemi a affirmé : « Je le pense, mais au bout du compte, je dois le prouver sur le terrain. Je suis le seul à décider si je reviendrai ou non en équipe nationale. Je suis convaincu que si je joue bien, j'y serai. »

Interrogé sur la manière dont il se définit en tant que joueur, Adeyemi a ajouté : « J'ai de la vitesse, bien sûr, mais j'ai aussi d'autres qualités à apporter au jeu : la vitesse, je suis bon dans les situations de un contre un, je peux jouer sur l'aile, comme attaquant de pointe... Je pense que je suis polyvalent et je crois que c'est ce qui me rend un peu différent, peut-être. »

Adeyemi a souligné que Cristiano Ronaldo était le meilleur joueur qu'il ait jamais affronté, déclarant : « Nous nous sommes affrontés une seule fois, mais il n'était pas dans sa meilleure forme », tout en reconnaissant dans le même temps que Lionel Messi était le meilleur de manière générale.

À propos de ses attentes pour la saison de Barcelone, il a révélé : « J'ai le sentiment que cette saison sera très particulière, et j'espère que nous récolterons de nombreux titres. De grands accomplissements nous attendent ; nous voulons tout gagner, et nous en sommes capables. C'est pour cela que nous nous entraînons, et nous donnons le meilleur de nous-mêmes chaque jour. »

Il a poursuivi : « Bien sûr, mon rêve est de remporter la Ligue des champions. J'ai failli la gagner, mais malheureusement nous avons perdu (lorsqu'il a atteint la finale avec Dortmund en 2024), et c'est mon rêve. C'est ce que je poursuis chaque jour. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il craignait de rivaliser avec Lamine Yamal pour le poste d'ailier droit, l'ancienne star de Dortmund a répondu : « Non, je n'ai peur d'aucun joueur. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai ma chance de jouer. »

Au sujet du visionnage des matches lorsqu'il est chez lui, il a conclu ses propos : « Honnêtement, je n'ai jamais été du genre à tout savoir sur chaque joueur et chaque nom. Certains me qualifieront peut-être de stupide pour cela, mais quand je suis à la maison, je n'ai envie que de faire autre chose que du football. »