Le club espagnol du FC Barcelone dispute ce vendredi soir son deuxième test amical en préparation de la nouvelle saison, face à l'équipe anglaise de Birmingham City au stade de St Andrew's, dans un match qui verra les débuts de l'Allemand Karim Adeyemi et la titularisation de l'Égyptien Hamza Abdelkarim.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a choisi un onze de départ comprenant la nouvelle recrue Adeyemi, aux côtés de Hamza Abdelkarim, face à cette équipe de deuxième division anglaise (Championship) qui aspire à monter en Premier League.

Adeyemi porte le maillot blaugrana pour la première fois

Adeyemi, qui a rejoint le FC Barcelone lors du mercato estival, disputera son premier match officiel sous le maillot du club catalan, une décision qui reflète la confiance de Flick dans les qualités de l'ailier allemand et son importance dans ses plans pour la saison à venir.

Le staff technique espère qu'Adeyemi profitera de ce match amical pour montrer ses qualités et s'intégrer rapidement à ses nouveaux coéquipiers, d'autant que les compétitions officielles sont désormais imminentes.

Hamza Abdelkarim continue de briller

De son côté, l'Égyptien Hamza Abdelkarim continue d'affirmer sa forte présence dans les plans de Flick, l'entraîneur allemand lui accordant une place dans le onze de départ pour le deuxième match consécutif, un signe clair qu'il compte sur le jeune joueur dans ses projets futurs.

Hamza cherche à livrer une prestation remarquable pour renforcer sa position dans l'équipe première, notamment face à la concurrence féroce pour les postes en attaque.

Le onze de départ

Flick a choisi la composition suivante : Szczesny dans les buts ; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Joffre en défense ; Casadó, Marc Bernal au milieu ; Adeyemi, Ibrima Toncara (16 ans), Shane Kluivert ; et Hamza Abdelkarim en attaque.

La liste des remplaçants comprend des noms de premier plan, parmi lesquels Araújo, Kochen, Raphinha, Fermín et Pisquier, ce qui offre à Flick de multiples options pour effectuer de larges rotations au cours du match.