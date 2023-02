Achraf Hakimi après PSG-Toulouse (2-1) : "Je suis plus libéré, j’ai changé ma mentalité"

Après son but contre Toulouse, le latéral parisien explique être plus positif et être revenu avec beaucoup de confiance après le mondial.

Sur le terrain comme dans la zone mixte du Parc des Princes, il semble y avoir du changement chez Achraf Hakimi. Dans un français en très nette progression, le latéral marocain a évidemment été questionné sur son ami Kylian Mbappé mais a aussi confié se sentir plus libéré depuis son retour de la Coupe du monde. Un regain de forme qu'il explique notamment par un changement de mentalité.





C’était un match compliqué mais cette victoire c’est le plus important…

Toulouse a bien joué et a fait son jeu mais nous avons montré de la personnalité pour prendre les trois points. On est très contents, on a envie de continuer avec cette bonne mentalité.

On a le sentiment qu’en ce début vous vous exprimez particulièrement avec un but extraordinaire face à Toulouse. Comment vous vous jugez ?

Je suis content de commencer l’année de cette manière et j’espère continuer comme ça. Après la Coupe du monde, j’ai pris beaucoup de confiance. J’espère continuer comme ça et faire mon jeu comme je le fais avec l’équipe du Maroc. Que cette confiance que j’ai pris avec le Maroc me permette de reproduire ça avec Paris.

Vous direz que vous avez retrouvé de la confiance par rapport au début de saison ?

Non ce n’est pas que la confiance. Je dirai que je suis plus libéré, j’ai changé ma mentalité et je ne pense pas à mal. Je prends les choses positives de l’équipe.

Le coup dur de la semaine c’est la blessure de votre ail Kylian Mbappé pendant trois semaines. C’est dur de faire sans lui ?

C’est dur, oui. Un joueur comme Kylian apporte beaucoup à l’équipe mais on va trouver la solution pour continuer avec la bonne mentalité et d’avoir de bons résultats. Et aussi de faire en sorte que cela ne se voit pas beaucoup que Kylian ne soit pas dans l’équipe.

Il vous a rassuré en vous disant qu’il serait là pour le Bayern ?

Je ne sais pas, la première chose c’est son physique après on va voir s’il revient. S’il revient, c’est mieux pour nous, sinon on va trouver des solutions pour faire des bonnes choses.