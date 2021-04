Accusé de "porter" Arsenal, Saka répond avec modestie

Le jeune prodige d'Arsenal a répondu aux détracteurs des Gunners qui l'accusent de tout faire seul.

Bukayo Saka a réfuté les suggestions selon lesquelles il "porte Arsenal", le joueur de 19 ans désireux de souligner que le football reste "un sport d'équipe" et qu'il a besoin d'aide de ses collègues.

Celui qui fait partie des plans immédiats et à long terme des Gunners assume des niveaux de responsabilité de plus en plus importants malgré ses jeunes années .

Saka est bien considéré à Arsenal avec un nouveau contrat à venir, mais l'international anglais est impatient d'éviter plus de pression sur ses jeunes épaules.

Saka a confié à Standard Sport son rôle avec les Gunners: "Je ne ressens pas la pression des voix extérieures. J'ai toujours voulu avoir le courage de jouer, d'être celui qui est visible lorsque tout le monde est tête baissée."

"Je ne pense pas que je sois le joueur qui porte Arsenal. Dans le football, ce sont 11 joueurs. Je ne pense pas que je puisse faire quoi que ce soit tout seul. C'est un sport d'équipe."

La campagne 2020-21 a été de nouveau assez irréguilière pour Arsenal, actuellement 10e de la Premier League.

Cependant, Saka fait partie de ceux qui ont signé un nouveau contrats - Folarin Balogun faisant de même récemment - et l'adolescent est heureux de sa décision de s'engager auprès des Gunners.

L'article continue ci-dessous

Il a ajouté lors de la signature d'un accord à long terme jusqu'en 2024: "Pour moi, c'était juste pour réfléchir à ce qui était le mieux pour ma carrière et je sentais que ce qui était le mieux pour moi était de continuer à jouer avec Arsenal."



Saka pense clairement que son ambition peut être satisfaite par Arsenal avec l'équipe de Mikel Arteta essayant de gagner des trophées cette saison.