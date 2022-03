Accusé de "parasite", Bale répond

Marca était mécontent que Bale ait été vu en train de s'entraîner avec l'équipe nationale galloise quelques jours après s'être déclaré indisponible pour le match de Madrid contre le grand rival Barcelone.

Bale répond aux médias espagnols

Madrid a perdu ce match 4-0 alors que Bale a brillé jeudi soir avec son pays, marquant deux buts lors de la victoire 2-1 contre l'Autriche, qualifiant ainsi le Pays de Galles pour le prochain tour des qualifications pour la Coupe du monde.

Bale a montré sa colère lors de son interview d'après-match et a publié une longue déclaration sur Twitter aujourd'hui, qualifiant l'article de Marca de calomnieux, désobligeant et spéculatif.

L'article continue ci-dessous

Il a ouvertement demandé qui tient les journalistes et les organes de presse responsables de leur attitude impitoyable et implacable et a demandé aux médias et au public d'avoir plus de respect pour les athlètes.

Bale a gagné tout ce qu'il y a à gagner au Santiago Bernabeu, mais les dernières années de son séjour en Espagne ont été amères. Il n'a pratiquement pas joué en club cette saison.