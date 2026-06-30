Accusé d’agression sur mineur, une star du Real Madrid comparaît devant le tribunal

Le tribunal d’Alcopendas, à Madrid, a ouvert le procès du défenseur du Real Madrid, Ferland Mendy, suite à un incident survenu le 4 janvier 2023.

Les faits remontent à la fuite de quatre chiens appartenant au joueur depuis son domicile ; l’un d’entre eux a attaqué deux chiens dans la rue, blessant un jeune homme de 17 ans qui était venu au secours d’une femme dont le chien était pris d’assaut.

Selon les premières conclusions du parquet rapportées par Mundo Deportivo, l’un des chiens du joueur – de grande taille – a attaqué un teckel en le mordant dans le dos, provoquant des blessures graves ayant ensuite nécessité son euthanasie.

Le jeune homme de 17 ans, intervenant pour protéger la femme et son animal, a été mordu à la jambe gauche ; son propre chien, un molossoïde allemand, a subi des lésions au cou et à la poitrine ayant requis une chirurgie.

L’enquête a révélé que les quatre chiens – un mastiff, un kangal turc et deux grands danois – n’étaient pas pucés, n’étaient pas couverts par l’assurance responsabilité civile obligatoire et n’avaient pas été vaccinés contre la rage.

Le parquet considère que le défenseur a « manqué à son devoir de soins et de surveillance » : il n’aurait pas vérifié la fermeture du portail avant de monter dans son véhicule, laissant les animaux s’échapper et errer sans surveillance, « créant ainsi une situation constituant un danger réel pour les personnes et les animaux ».

Mendy est poursuivi pour coups et blessures simples. Le parquet requiert une amende de 1 200 euros, ainsi que des dommages-intérêts : 450 euros au propriétaire du chien décédé, 4 970 euros au jeune homme blessé et 240 euros au propriétaire du deuxième chien blessé.

De son côté, le ministère public, représenté par le cabinet « 99 Abogados », durcit les réquisitions et reproche au joueur des blessures graves par négligence, demandant six mois de prison et une indemnisation de 20 000 euros au profit du jeune homme, ainsi que 2 500 euros pour un membre de la famille du propriétaire du deuxième chien.

Le 7 janvier dernier, le juge d’instruction d’Alcobendas a ouvert la procédure et fixé une caution de 7 410 euros à verser par le joueur pour garantir le paiement des indemnités. L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel n° 26 de Madrid, en attente de la fixation d’une date d’audience.