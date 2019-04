Accrochage entre Lewandowski et Coman à l'entrainement

Robert Lewandowski et Kingsley Coman en sont venus aux mains lors de la dernière séance d'entrainement du Bayern.

Malgré le redressement spectaculaire réalisé en et le succès impressionnant obtenu face au Borussia Dortmund samedi dernier (5-0), l'ambiance n'est pas totalement au beau fixe du côté du . Les séances d'entrainement sont parfois animées et débouchent même sur des bagarres entre membres de l'effectif.

Si l'on en croit le site du quotidien Bild, il y aurait eu ce jeudi une sérieuse altercation entre le buteur de l'équipe Robert Lewandowski et le Français Kinglsey Coman et ce à l'occasion d'une session effectuée à huis clos.

Le Polonais aurait critiqué l'international tricolore et ce dernier n'a pas apprécié la remarque. Les esprits se sont échauffés et les deux hommes en sont alors venus aux mains, avec plusieurs coups de poings échangés. Il a fallu à ce moment-là l'intervention de Jérome Boateng et de Niklas Sule pour les séparer.

Le Bayern n'a pas encore réagi

Toute cette scène s'est déroulée sous les yeux de Niko Kovac, le coach de l'équipe. Ce dernier a d'abord pensé renvoyer les deux hommes au vestiaire, mais il s'est retenu et a décidé de poursuivre la séance comme si de rien n'était. Le Bayern n'a pas communiqué sur cet incident, ni précisé s'il y aura des sanctions à l'encontre du duo. Il est possible que l'entraineur croate ait à s'exprimer sur ce sujet vendredi à l'occasion de la conférence de presse précédant le match de championnat contre Dusseldorf.

À noter que cette rixe rappelle celle qu'il y a eu entre Lothar Matthaus et Bixente Lizarazu dans le même club il y a de cela vingt ans. En 1999, le Français avait mis une gifle à son capitaine à la suite d'un duel accroché à l'entrainement. Une réaction qui a surpris beaucoup de monde vu le statut dont bénéficiait l'ancien Ballon d'Or au sein de la maison bavaroise. À l'époque, le Bayern était surnommé le FC Hollywood pour les nombreux faits divers qui s'y produisaient, et qui supplantaient les performances sur le terrain.