Accord trouvé entre le Barça et Leeds pour Raphinha

Barcelone et Leeds sont parvenus à un accord pour le transfert de Raphinha, le club anglais ayant finalement accepté les propositions du club catalan.

Les pourparlers étaient au point mort depuis plusieurs jours, car le club de Premier League attendait une offre officielle des Blaugrana et cherchait des garanties de paiement avant d'accepter l'offre.

Les Blaugrana avaient préparé une offre qui s'élèverait à 55 millions d'euros, plus 20 millions supplémentaires liés à la performance, ce qui place l'offre du club catalan dans une fourchette similaire à celles que Leeds avait déjà sur la table, comme celle de Chelsea.

Les négociations entre Leeds et Barcelone ont déjà eu lieu pour arriver à ces chiffres, mais ces derniers doivent ensuite préciser les détails des variables et présenter leur offre officiellement, ce qu'ils ont fait.

La façon dont Barcelone structurera ces variables sera la clé du succès de l'accord, mais le plan de paiement de la partie garantie est tout aussi vital.

Le club anglais est bien conscient des problèmes financiers du FC Barcelone et avait donc été prudent et voulait avoir des garanties que le club pourrait respecter l'échéancier proposé de trois versements à temps. Aujourd'hui, on peut supposer qu'ils ont eu ces garanties.

Les Blaugrana négocient toujours la vente de 15 % de leurs droits télévisuels, ce qui pourrait leur permettre de libérer environ 400 millions d'euros. C'est une priorité urgente, d'autant que le marché des transferts n'attendra pas qu'ils soient prêts.