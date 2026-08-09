Accord quasi total : quelques heures séparent Rodri du Barça

Le transfert de la star de l'équipe d'Espagne Rodri Hernández de Manchester City au Barça approche de sa phase finale, après que les deux parties sont parvenues à un accord quasi définitif portant sur un montant fixe assorti de clauses variables, dans une opération qui devrait être officialisée dans les prochains jours, une fois réglés certains détails encore en suspens qui bloquent l'annonce officielle.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » indique que le club catalan est parvenu à réduire l'écart important qui existait entre les exigences financières de City et l'offre initiale présentée par le Barça, tandis qu'un accord définitif a été trouvé il y a quelques jours avec le joueur âgé de 30 ans, à qui il ne reste plus qu'une seule année de contrat avec le club anglais.

Le média précise que les deux parties ne sont plus qu'à quelques étapes de l'échange des documents nécessaires à la signature, dans l'attente de l'approbation définitive de certains détails techniques relatifs à la structure financière de l'opération, ce qui ouvre la voie à l'arrivée du milieu de terrain espagnol dans les rangs du Barça dès le début de cette semaine.

L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, tient à boucler le transfert le plus rapidement possible, malgré les déclarations de l'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, qui a laissé entendre que Rodri devrait rejoindre le club anglais vendredi prochain pour entamer les entraînements de préparation à la nouvelle saison. Les derniers développements indiquent toutefois que la destination du joueur est désormais fixée en direction de la Catalogne.

Le technicien allemand cherche à se préparer tôt pour le match d'ouverture du championnat d'Espagne prévu dans deux semaines, et souhaite connaître l'effectif dont il disposera tout au long de la saison avant le coup d'envoi des compétitions officielles, d'autant que la période des transferts se poursuit jusqu'au 31 août, ce qui fait de la finalisation des transferts urgents une priorité absolue pour le staff technique.

Le dossier a connu un revirement spectaculaire dans la position du joueur, pour qui le Barça n'était pas le premier choix au début de la période des transferts, ni même après la fin de la Coupe du monde. Ses doutes concernant le Real Madrid, ainsi que le fait qu'un accord quasi définitif avec le club madrilène n'ait pas été officiellement activé, ont été des facteurs décisifs dans le changement de sa destination.

Flick espère pouvoir compter sur Rodri à peu près au même moment que le reste des champions du monde de l'effectif, qui doivent reprendre l'entraînement mercredi prochain après avoir bénéficié de leurs congés exceptionnels à la suite de leur participation au Mondial, ce qui offre au technicien allemand une meilleure occasion de bâtir son onze de départ avant le début de la nouvelle saison.