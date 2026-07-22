L'intérêt du Real Madrid pour la signature de Michael Olise n'est plus une simple rumeur du marché des transferts, mais le chemin menant à l'ailier du Bayern Munich reste semé d'embûches.

Des rapports de presse ont confirmé plus tôt qu'Olise souhaitait rejoindre le Real Madrid après la fin de la Coupe du monde 2026, une volonté qui s'est renforcée durant le tournoi grâce à la relation solide qu'il a nouée avec son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé.

Le média allemand Bild a rapporté il y a quelques jours que Mbappé ne s'est pas contenté de faire l'éloge du Real Madrid auprès d'Olise, mais qu'il a informé le président du club, Florentino Pérez, du désir de l'ailier du Bayern Munich de rejoindre la Maison Blanche, en insistant sur le fait que le joueur constituerait un renfort important pour le projet sportif.

En réaction à ces développements, le site Foot Mercato a affirmé que l'opération se heurte à un premier obstacle, à savoir un accord tacite entre Florentino Pérez et le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, prévoyant de ne pas négocier avec un joueur de l'autre club avant d'en informer officiellement sa direction.

Le site a révélé : « C'est pour cette raison que le Real Madrid n'a pas encore pris contact, de manière officielle, avec le Bayern Munich ni avec Olise et ses représentants, et les négociations sont encore loin de la phase des offres officielles. »

De son côté, le Bayern Munich s'active pour conserver le joueur, puisqu'il cherche à prolonger son contrat, qui court jusqu'à l'été 2029, en portant son salaire annuel d'environ 14 millions d'euros à près de 25 millions d'euros, tout en le rassurant sur les ambitions sportives du club dans les années à venir. Le site a précisé qu'Olise tiendra dans les prochains temps une réunion avec la direction du Bayern Munich, après son retour de la Coupe du monde, afin d'écouter le projet du club avant de prendre sa décision finale.

Ces discussions devraient déterminer si le joueur de 24 ans demandera officiellement son départ cet été, une démarche que Florentino Pérez considère comme une condition essentielle avant de présenter une offre financière importante pour recruter le joueur, ce qu'il avait déjà promis lors de sa dernière campagne électorale.

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