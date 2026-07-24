Le transfert sous forme de prêt du gardien allemand Marc-André ter Stegen avance à un rythme soutenu, et il semble peu probable qu'il rejoigne le stage de préparation du Barça pour la nouvelle saison.

Le Barça met actuellement la dernière main aux détails du prêt de son gardien allemand à l'Ajax, qui pourrait être officiellement annoncé dans les prochains jours.

Selon les informations du journal « Mundo Deportivo » mercredi dernier, ter Stegen voit d'un bon œil la proposition faite par le club catalan, et tous les indicateurs confirment qu'un accord satisfaisant pour toutes les parties est proche d'être trouvé.

Au vu de l'optimisme ambiant et de l'avancée positive des négociations, il est improbable que le gardien âgé de 34 ans voyage avec la délégation du Barça lundi matin en direction du centre de Saint George's Park à Birmingham, propriété de la Fédération anglaise, où l'équipe tient son stage de préparation jusqu'au 3 août.

Selon l'accord proposé, l'Ajax ne prendra pas en charge plus de 10 % du salaire de ter Stegen, réclamé nommément par l'entraîneur Michel Sanchez, bien qu'il soit lié au Barça par un contrat jusqu'en 2028 assorti d'un salaire croissant, après avoir accepté lors des saisons passées de reporter une partie de ses émoluments pour aider le club à enregistrer de nouveaux joueurs, dans un contexte où celui-ci était incapable de fonctionner selon la règle du 1-1 du fair-play financier en Liga.

Si le transfert est finalisé avant le 31 juillet, ter Stegen pourra être inscrit pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Conférence Europa, où l'Ajax a mis un pied dans le tour suivant après sa victoire à l'aller 4-1 contre le Vojvodina Novi Sad serbe jeudi dernier, le match retour devant se tenir jeudi prochain, tandis que le vainqueur affrontera le vainqueur de la confrontation entre les Irlandais de Shelbourne et les Estoniens de Nõmme Kalju.

L'Ajax entamera son parcours en championnat des Pays-Bas le dimanche 9 août face à Zwolle, à l'extérieur.