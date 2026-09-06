Al-Ittihad met la dernière touche à une opération susceptible de modifier la physionomie de son effectif au cours de la saison en cours, après que le club s'est rapproché de la conclusion d'une nouvelle recrue alliant expérience, qualité et capacité à occuper plus d'un rôle sur le terrain, dans une démarche qui pourrait offrir au « Doyen » un renfort important avant la fermeture du marché des transferts estival.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiya », le Néerlandais Georginio Wijnaldum passe actuellement sa visite médicale, et s'il la réussit, il signera officiellement avec Al-Ittihad dans le cadre d'un transfert libre, faisant ainsi son retour en Roshn League par une nouvelle porte après son départ d'Al-Ettifaq.

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Le recrutement de Wijnaldum représente une option séduisante pour Al-Ittihad, d'autant que le joueur connaît bien l'atmosphère du football saoudien et a déjà laissé une empreinte évidente lors de son expérience avec Al-Ettifaq, qui s'est étendue sur trois saisons, durant lesquelles il s'est illustré aussi bien sur le plan technique que physique.

Durant sa période à Al-Ettifaq, Wijnaldum a prouvé sa capacité à assumer plus d'un rôle au sein du dispositif, ne se contentant pas d'évoluer comme milieu de terrain, mais apparaissant aussi à des postes offensifs avancés, dont celui de faux attaquant, mettant à profit son expérience et sa capacité à se déplacer entre les lignes et à se projeter dans la surface de réparation.

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Le joueur néerlandais a disputé 101 matchs sous le maillot d'Al-Ettifaq, au cours desquels il a réussi à inscrire 38 buts et à en délivrer 17 passes décisives, participant ainsi directement à 55 buts, des chiffres qui reflètent l'ampleur de l'impact qu'il a laissé au cours des trois années passées au club.

Bien que Wijnaldum ait quitté Al-Ettifaq au début de la saison en cours à l'expiration de son contrat, son expérience précédente en Roshn League lui confère un avantage important lors de son transfert à Al-Ittihad, car il n'aura pas besoin d'une longue période pour s'adapter à l'atmosphère de la compétition ou à la nature de la concurrence, ce qui pourrait l'aider à entrer rapidement dans les plans du staff technique.