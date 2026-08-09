Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH46-WYDAD-AINAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Accord final : le Wydad tout proche d'un transfert jordanien

Mercato
Maroc
Jordanie
WAC Casablanca
N. Al Rashdan
Division 1
Botola Pro
Maroc
Jordanie

Qui est-ce ?

Le Wydad Athletic est parvenu à un accord définitif avec le milieu défensif jordanien Nizar Al-Rashdan, en vue de son intégration officielle dans les rangs de l'équipe rouge lors du mercato estival en cours. Une démarche qui vise à renforcer la profondeur de l'effectif avant le début des échéances continentales et nationales.

Âgé de 27 ans, Al-Rashdan est considéré comme l'un des joueurs disposant d'une large expérience dans les milieux footballistiques asiatique et du Golfe, ayant vécu de multiples expériences à travers six étapes différentes au cours des cinq dernières années, dans les championnats irakien, jordanien, émirati, bahreïni et qatari.

La carrière de l'international a été marquée par des passages rapides entre plusieurs clubs, puisqu'il a défendu les couleurs de Newroz en Irak, d'Al-Faisaly en Jordanie, d'Al-Emirat aux Émirats, d'Al-Khaldiya à Bahreïn et d'Al-Zawraa en Irak, jusqu'à sa dernière étape avec le club qatari de Qatar SC, avant de se diriger vers sa première expérience dans le football marocain.

Les séjours d'Al-Rashdan dans ses précédents clubs se sont distingués par leur brièveté relative, sa plus longue période n'ayant pas dépassé six mois avec trois clubs différents, à savoir Al-Faisaly, Al-Emirat et Qatar SC, tandis qu'il n'a passé que quatre mois avec Newroz en Irak, un parcours professionnel qui reflète son désir constant de rechercher de nouveaux défis.

Le Wydad Athletic constituera la septième étape de la carrière professionnelle d'Al-Rashdan, dans le cadre d'un nouveau pari de la direction de l'équipe rouge visant à étoffer les options à la disposition du staff technique, notamment au regard de la concurrence féroce attendue sur les différents fronts nationaux et continentaux lors de la prochaine saison.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google