Le Wydad Athletic est parvenu à un accord définitif avec le milieu défensif jordanien Nizar Al-Rashdan, en vue de son intégration officielle dans les rangs de l'équipe rouge lors du mercato estival en cours. Une démarche qui vise à renforcer la profondeur de l'effectif avant le début des échéances continentales et nationales.

Âgé de 27 ans, Al-Rashdan est considéré comme l'un des joueurs disposant d'une large expérience dans les milieux footballistiques asiatique et du Golfe, ayant vécu de multiples expériences à travers six étapes différentes au cours des cinq dernières années, dans les championnats irakien, jordanien, émirati, bahreïni et qatari.

La carrière de l'international a été marquée par des passages rapides entre plusieurs clubs, puisqu'il a défendu les couleurs de Newroz en Irak, d'Al-Faisaly en Jordanie, d'Al-Emirat aux Émirats, d'Al-Khaldiya à Bahreïn et d'Al-Zawraa en Irak, jusqu'à sa dernière étape avec le club qatari de Qatar SC, avant de se diriger vers sa première expérience dans le football marocain.

Les séjours d'Al-Rashdan dans ses précédents clubs se sont distingués par leur brièveté relative, sa plus longue période n'ayant pas dépassé six mois avec trois clubs différents, à savoir Al-Faisaly, Al-Emirat et Qatar SC, tandis qu'il n'a passé que quatre mois avec Newroz en Irak, un parcours professionnel qui reflète son désir constant de rechercher de nouveaux défis.

Le Wydad Athletic constituera la septième étape de la carrière professionnelle d'Al-Rashdan, dans le cadre d'un nouveau pari de la direction de l'équipe rouge visant à étoffer les options à la disposition du staff technique, notamment au regard de la concurrence féroce attendue sur les différents fronts nationaux et continentaux lors de la prochaine saison.