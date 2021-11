Accord en vue pour la venue de Xavi au FC Barcelone

La venue de Xavi au FC Barcelone n’est plus qu’une question d’heures. Il ne restait plus que l'accord à trouver entre les deux clubs et c'est en passe d'être fait entre les dirigeants des clubs concernés. C’est ce que révèle le quotidien espagnol Sport.

L’officialisation pourrait intervenir vendredi

Les dirigeants du Barça s’étaient rendus expressément au Qatar pour convaincre la direction d’Al-Sadd de libérer son entraineur. Les deux parties ont discuté autour d’un diner et leurs positions se seraient alors considérablement rapprochées. Une autre rencontre est prévue dans les prochaines heures d’après ce que révèle El Mundo Deportivo. S’il n’y a pas d’accord trouvé, alors le Barça payera l’indemnité qui permet à Xavi de retrouver sa maison catalane. Celle-ci est de l’ordre de 5M€. Il y aurait, cela dit, un optimisme dans le camp blaugrana sur le fait qu’il n’y aura pas besoin de débourser le moindre sou pour cette opération.

Xavi pourrait être annoncé comme futur coach de Barcelone dès vendredi. Et sa présentation à la presse devrait se tenir la semaine prochaine.

Xavi impatient de retrouver le Barça

Il y a à peine vingt-quatre heures, et après le dernier match dirigé avec Al-Sadd, Xavi avait fait part de son optimisme par rapport à l’issue favorable de ce dossier. "Je suis une personne très positive, les deux clubs sont en pourparlers, a déclaré Xavi à TV3. C'est une question de bon sens et au final, il faut que ça finisse par se faire. Je suis enthousiaste. Les deux clubs savent où j'en suis. J'espère que l'affaire pourra être réglée rapidement".

Concernant ses capacités à rendre au Barça son lustre d’antan, l’intéressé a déclaré : "Il ne s'agit pas d'être le messie, il s'agit de ramener l'excitation, a déclaré Xavi. Il y a une bonne équipe et nous devons travailler dur et arrêter de nous soucier des clans. Nous devons tous tirer dans la même direction. Nous sommes tous impatients et très excités".