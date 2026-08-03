Le dossier des négociations entre Trabzonspor et la star égyptienne Mohamed Salah connaît des développements rapides ces dernières heures.

Le journal turc « Sabah » a indiqué que Trabzonspor était parvenu à un accord de principe prévoyant que Salah perçoive un salaire annuel de 17 millions d'euros, en plus de primes.

Trabzonspor prépare un avion privé pour transporter Mohamed Salah de la Grèce vers la Turquie, dès la conclusion de l'opération.

Les sources ont confirmé que les négociations entre les deux parties se poursuivent toujours au sujet de la durée du contrat, des modalités de versement des sommes dues et des autres clauses contractuelles.

Bien que les deux parties soient parvenues à un accord sur la plupart des conditions, l'opération n'est pas encore finalisée, car les contrats n'ont pas fait l'objet d'une signature officielle.

Si tous les détails restants du contrat sont réglés, Mohamed Salah devrait arriver mercredi prochain de la Grèce à Istanbul, à bord d'un avion privé.

Cette opération, décrite comme le transfert de l'année, a suscité un grand enthousiasme dans la ville, les supporters de Trabzonspor prévoyant d'organiser un accueil particulier pour la star égyptienne.

Âgé de 34 ans, Mohamed Salah excelle au poste d'ailier droit, et peut également évoluer aux postes de meneur de jeu et d'avant-centre.