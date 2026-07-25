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Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images
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Accord conclu : Besiktas boucle le transfert de Salah, l'annonce interviendra à cette date

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La star égyptienne aux portes d'une nouvelle étape

La star égyptienne Mohamed Salah se rapproche d'une nouvelle expérience sur les pelouses européennes, après que ses négociations avec le club turc de Besiktas sont entrées dans leur phase finale, faisant du « roi égyptien » un joueur à quelques pas de porter le maillot du géant turc lors de la nouvelle saison.

Salah avait tiré le rideau sur son parcours historique avec Liverpool, après avoir passé neuf saisons au sein du château d'Anfield, durant lesquelles il a réussi à remporter tous les titres nationaux et continentaux possibles, en plus d'établir de nombreux records et de décrocher des distinctions individuelles qui ont fait de lui l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club anglais.

Selon les propos du fiable journaliste italien Nicolo Schira, Besiktas est parvenu à un accord avec Mohamed Salah et son agent concernant l'ensemble des clauses personnelles, le joueur devant signer un contrat d'une durée d'une saison, pour un salaire pouvant atteindre 12 millions d'euros.

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Schira a précisé que le contrat comporte une clause permettant de le prolonger d'une saison supplémentaire jusqu'à l'été 2028, indiquant que l'entraîneur italien Vincenzo Italiano a joué un rôle important pour convaincre le joueur du projet sportif du club, ce qui a contribué à faire entrer les négociations dans leur dernière phase.

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Il a ajouté que la direction de Besiktas travaille actuellement à finaliser les derniers détails avant l'annonce officielle de l'opération, dans un contexte de prévisions faisant état d'un aboutissement dans les prochains jours.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de la Roshn Saudi League pour recruter Salah ces derniers temps, les rapports indiquent que la destination turque est devenue la plus probable, notamment avec le souhait du joueur de poursuivre son aventure au sein du football européen, ce qui a fait pencher la balance en faveur de Besiktas malgré les tentations financières venues d'Arabie saoudite.

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