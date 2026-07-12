Accident de la route : décès de Manù, ancien joueur du Benfica et de Modène

Le monde du football pleure la disparition de Manú, de son vrai nom Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, décédé à seulement 43 ans dans un accident de la route. Annoncée par le FC Alverca, la nouvelle touche non seulement le Portugal mais aussi le football italien, l’ancien ailier ayant évolué à Modène et à Carpenedolo au cours de sa carrière. Dans un communiqué officiel, le club portugais, premier employeur professionnel du joueur, lui a rendu hommage « avec gratitude » et a présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches.





Aussi en Italie – Manù a porté le maillot du Benfica entre 2004 et 2008, puis a évolué à Modène et à Carpenedolo avant de poursuivre sa carrière en Grèce, en Pologne, en Chine, à Chypre et au Portugal.