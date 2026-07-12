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Accident de la route : décès de Manù, ancien joueur du Benfica et de Modène

Benfica
Modena

Le monde du football pleure la disparition de Manú, de son vrai nom Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, décédé à seulement 43 ans dans un accident de la route. Annoncée par le FC Alverca, la nouvelle touche non seulement le Portugal mais aussi le football italien, l’ancien ailier ayant évolué à Modène et à Carpenedolo au cours de sa carrière. Dans un communiqué officiel, le club portugais, premier employeur professionnel du joueur, lui a rendu hommage « avec gratitude » et a présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches.


Aussi en Italie – Manù a porté le maillot du Benfica entre 2004 et 2008, puis a évolué à Modène et à Carpenedolo avant de poursuivre sa carrière en Grèce, en Pologne, en Chine, à Chypre et au Portugal.

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