AC Milan : Zlatan Ibrahimovic rêve d'un nouveau sacre

Zlatan Ibrahimovic est insatiable. Le Suédois a toujours été connu pour son franc-parler, mais aussi pour son ambition sans limites. Et ce n'est pas son âge avançant qui va réguler cela. Du haut de ses 40 ans, le meilleur buteur de l'histoire de la Suède vit ses dernières années au plus haut niveau et il compte ajouter encore au moins un titre à sa collection avant de raccrocher les crampons. Revenu à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a aidé son club à redevenir compétitif, à retrouver la Ligue des champions et à se battre pour le titre en Serie A.

Et Zlatan Ibrahimovic compte bien être récompensé pour ce travail. L'attaquant suédois était l'invité de l'émission "Che tempo che fa" animée par Fabio Fazio. À cette occasion, l'attaquant du Milan AC a présenté son nouveau livre "Adrenalina", mais il en a aussi profité pour faire un point sur ses ambitions personnelles. "Le retour de l'AC Milan au sommet ? Ce n'est pas seulement grâce à moi, mais aussi à toute l'équipe, mais ensuite cela dépend toujours des trophées que l'on gagne. Quand Ibra signe, il y a toujours de la magie".

"Je veux gagner un autre Scudetto"

"Depuis que je suis arrivé à Milan, les choses ont changé, mais ce n'est pas seulement grâce à moi, c'est aussi grâce au groupe et à l'entraîneur. Nous avons fait un grand pas en avant parce que le Milan est de nouveau au sommet, là où il doit être, ensuite tout dépend des trophées. Je veux gagner un autre Scudetto", a ajouté l'international suédois. Pour rappel, l'AC Milan est pour le moment en tête du championnat devant l'Inter Milan, champion en titre, et Naples.

Zlatan Ibrahimovic a également expliqué le titre de son livre, "Adrenalina", qui n'est pas banal : "L'adrénaline me permet de rester à ces niveaux, et sans adrénaline je ne serais pas là où je suis. L'adrénaline est la clé de tout. Avant, j'étais plus rock'n'roll et beau gosse, maintenant je suis plus mature. Enfant, j'étais très actif. Mes parents ont essayé de me contrôler, mais ils n'ont pas pu".

"J'ai joué avec Paolo Maldini, je joue avec Daniel, je peux peut-être jouer avec son fils"

En parlant d'adrénaline, l'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic ont un match capital à jouer pour leur avenir en Ligue des champions, et même tout simplement sur la scène européenne, face au Liverpool de Jürgen Klopp à San Siro cette semaine : "Je ne crois pas aux superstitions, je suis plus fort que ces choses. C'est un match important et nous devons le jouer à notre meilleur niveau et voir comment cela se passe".

Enfin, Zlatan Ibrahimovic s'est une nouvelle fois exprimer sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le Suédois a fait un nouvel appel du pied à l'AC Milan pour une prolongation de contrat : "Vous êtes sûr qu'il va expirer ? Peut-être qu'elle le fera un jour, mais nous ne savons pas quand... Je veux jouer autant que possible car je ne veux pas avoir de regrets. Espérons qu'il sera à l'AC Milan pour la vie. J'avais l'habitude de jouer contre Paolo Maldini, aujourd'hui je joue avec Daniel, peut-être que je peux aussi jouer avec le fils de Daniel...".