AC Milan, Theo Hernandez : "Dimanche, c'est le derby le plus important"

Theo Hernandez s'est confié à DAZN sur le derby Milan-Inter, a encensé Ibrahimovic et évoqué son amitié avec Hakimi.

Choc au sommet de la Serie A ce dimanche. L'historique derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan aura une saveur particulière ce dimanche, un enjeu comme il a rarement eu ces dernières saisons. En effet, ce sera un derby capital puisque l'AC Milan, deuxième, reçoit l'Inter Milan, premier. Un petit point d'écart sépare les deux équipes en tête du classement à seize journées de la fin du championnat. Dans une interview accordée à DAZN, Theo Hernandez a admis à quel point ce derby est fondamental.

"Ici à Milan, les derbys sont tous importants, mais ce sera certainement le plus important en raison de la position au classement et des quelques points de distance qui nous séparent: ce sera un grand derby. Un match difficile et intense, mais je pense que nous aurons un bon match. De qui ai-je le plus peur ? En réalité, je n'ai peur de personne et mes coéquipiers n'ont pas peur. Nous allons jouer notre jeu et nous battre pour gagner", a indiqué le Français.

Les Rossoneri, contrairement aux prévisions de l'été dernier, se retrouvent en tête de la Serie A et rêvent de ce Scudetto évoqué par Zlatan Ibrahimovic il n'y a pas si longtemps. Il faut dire que le Suédois joue un grand rôle dans la saison de l'AC Milan comme l'a confessé le latéral gauche tricolore : "Le Scudetto ? Pour le moment, nous n'avons aucune excuse, en fait nous travaillons tous les jours et voyons ensuite comment cela va se passer".

"Parfois, Ibrahimovic se fâche et nous gronde"

"Avoir Ibrahimovic dans l'équipe est un plus. Ce qui impressionne, c'est son physique, en atteignant 39 ans, c'est impressionnant à quel point il est bien physiquement sur le terrain et comment il aide ses coéquipiers. Notre forme actuelle nous dit que nous devons le faire. C'est une personne formidable et un excellent coéquipier. Parfois, il se fâche et nous gronde, mais il est juste qu'il le fasse et nous dise quoi faire", a indiqué Theo Hernandez.

Le défenseur de l'AC Milan veut continuer à s'établir comme une référence à son poste : "Quand je récupère le ballon et que je vise le but dans ma tête, je vais marquer ! Maldini dit que je dois devenir l'un des trois arrières latéraux les plus forts du monde ? Oui, je le pense aussi, je crois qu'avec le travail que je fais, je le mérite. Je dois travailler encore plus dur, travailler dur jour après jour et j'espère qu'un jour ce moment viendra. Maintenant, je me concentre sur moi-même pour faire de mon mieux et ensuite les gens évalueront mon travail".

Theo Hernandez retrouvera son ami Achraf Hakimi ce dimanche et est heureux de le voir s'épanouir en Italie : "Je ne m'attendais pas à ce que le Real nous laisse partir. Nous étions tous les deux à Madrid et jouions peu. La meilleure chose que nous pouvions faire était de partir, car si vous êtes là et que vous ne jouez pas, vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas les opportunités que vous aimeriez avoir ... Mais Hakimi et moi avons fait de notre mieux et maintenant nous sommes tous les deux ici à Milan".

"C'est un joueur incroyable. Il a beaucoup de talent, de vitesse, de qualité. Nous nous ressemblons plus ou moins. Je le connais personnellement et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. C'est un bon garçon et un très bon ami. Que vais-je lui dire lors du derby ? Rien, sur le terrain. Nous sommes tous ennemis, mais à l'extérieur nous sommes tous de bons amis", a conclu l'ancien défenseur du Real Madrid.