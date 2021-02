Berlusconi a un conseil pour Zlatan

Avant le duel fratricide entre l’Inter et l'AC Milan, Silvio Berlusconi s’est confié à propos de l'avenir de Zlatan Ibrahimovic.

Le magnat italien Silvio Berlusconi, ancien grand sachem du Milan, s'est confié à Sky Sport. Au programme, le futur de l'attaquant vétéran suédois Zlatan Ibrahimovic, à quelques encablures du choc lombard entre l'AC Milan et l'Inter, déterminant pour la suite de la saison et prévu dimanche.

"Ibrahimovic doit terminer sa carrière de la meilleure façon possible et je lui suggère de le faire à l'AC Milan.", a ainsi tonné Berlusconi.

On s'attendait pourtant davantage à une invitation de l'homme d'affaires italien pour Zlatan à Monza - en deuxième division italienne - en cas de remontée en Serie A à l'issue de la saison.

Berlusconi aime d'ailleurs bien avoir de tels profils dans sa nouvelle équipe : "C'est important d'avoir des personnages. Balotelli, Boateng et Ibra sont de véritables protagonistes."

Le personnage controversé de lavie politique italienne a aussi été sondé sur son amour pour son ancien club de Milan : "Au cours des deux ou trois derniers mois, j'ai regardé certains matchs de l'Inter et je me suis retrouvé, en tant que citoyen milanais, à encourager les Nerazzurri. J'aime l'Inter et j'espère qu'ils obtiendront de bons résultats", concède-t-il cependant. "Cela dit, évidemment, dans le derby, je ne soutiendrai que Milan."

Libre à la fin de son contrat, Zlatan Ibrahimovic garde un niveau incroyable à bientôt 40 ans. De quoi pousser le Milan à poursuivre l’aventure.

Les dirigeants rossoneri ont multiplié les sorties récemment, à l'image d'Ivan Gazidis.

"Si physiquement, il réussit et continue à être comme ça, si sa famille accepte le fait qu'il continue en Italie... Pourquoi ne pas continuer ? Je ne sais pas comment il fait", avoue le directeur général du club milanais à Sport Illustrated.

"Il est une exception aux règles. Le désir, la motivation qu'il a sont extraordinaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme lui. C'est un grand défi pour lui, il marque une tonne de buts et toute l'équipe est avec lui, les jeunes le prennent comme exemple."