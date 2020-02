AC Milan - Rafael Leão : "Zlatan Ibrahimovic est un grand frère pour moi"

L'attaquant est très heureux d'évoluer aux côtés d'un grand joueur comme Zlatan Ibrahimovic, avec lequel il entretient une relation particulière.

Après avoir mené au score face à l'ennemi juré, l'AC Milan s'est finalement incliné lors du derby face à l'Inter, dimanche soir, à San Siro (4-2). Une défaite au goût amer pour les hommes de Stefano Pioli, qui croyaient avoir fait le plus dur en menant 2-0. Arrivé cet hiver à Milan, Zlatan Ibrahimovic, passé par les deux clubs de la ville dans le passé, avait d'ailleurs marqué pour ses retrouvailles contre son ancien club. Une juste récompense, pour celui qui est un exemple au quotidien.

"On ne veut pas lui manquer de respect"

C'est en cas ce qu'a estimé le Portugais Rafael Leão, ancien joueur du LOSC arrivé à l' l'été dernier contre un chèque de 35 millions d'euros. Après avoir évolué aux côtés de Nicolas Pépé, le jeune attaquant de vingt ans a désormais la chance d'apprendre de l'expérience de Zlatan Ibrahimovic.

Au cours d’une interview accordée à L’Equipe ce dimanche, l’ancien Dogue est revenu sur sa première rencontre avec le Suédois. "C’était à l’entraînement. Il est venu me dire : "Je vais t’aider, avec moi tu vas gagner, demande-moi ce que tu veux." C’est un grand frère pour moi. Des fois, il s’énerve, mais si quelqu’un veut vous aider, il ne va pas toujours vous dire les choses avec le sourire. J’écoute tous les conseils qu’il me donne, notamment à l’entraînement, il a eu une grande carrière, on ne veut pas lui manquer de respect", a révélé Rafael Leão, qui n'avait encore jamais connu la défaite en trois titularisations aux côtés de Zlatan Ibrahimovic jusqu'à dimanche soir...