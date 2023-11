AC Milan - PSG : Le terrible aveu de Donnarumma

Gianluigi Donnarumma est revenu sur le traitement qui lui a été réservé lors de son retour à Milan.

Mardi dernier, le Paris Saint-Germain s’inclinait sur la pelouse de l’AC Milan lors de la 4ᵉ journée de la Ligue des Champions (2-1). La rencontre a notamment été marquée par l’accueil réservé à Gianluigi Donnarumma, par les supporters milanais. En marge du Hall of Fame du football italien lundi, le gardien parisien a révélé son ressenti lors de ce match.

Le traitement réservé à Donnarumma

Parti libre de son club formateur, l’AC Milan, pour le PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est, depuis lors, devenu l’ennemi No1 des supporters milanais. À son retour à San Siro avec le Paris Saint-Germain mardi dernier, les tifosi ont réservé un accueil particulier à leur ancien chouchou. Donnarumma a reçu des jets de faux billets fabriqués à son effigie et un nouveau surnom, « Dollarumma », de la part de ses anciens supporters. L’international italien était hué à chacune de ses prises de balles.

Gianluigi Donnarumma a été affecté

À l’occasion du Hall of Fame du football italien qui a lieu à Florence lundi, Gianluigi Donnarumma, a reconnu avoir mal vécu l’accueil des supporters de l’AC Milan. « Ça n’a pas été facile en octobre 2021 (lors de la demi-finale de Ligue des nations entre l’Italie et l’Espagne, ndlr) et ce n’était pas facile non plus cette fois », a avoué Gigio Donnarumma. Le gardien de la Squadra Azzura confie avoir essayé de faire fi de cela, tout au moins pendant le match. « Sur le terrain, vous essayez de ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit en donnant tout ce que vous avez pour l’équipe. C’est sûr qu’après le match, on le ressent davantage et on évacue ses émotions. Mais sur le terrain, on essaie de ne pas être affecté. De ce point de vue-là, j’ai beaucoup progressé », a ajouté Donnarumma.