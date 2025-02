AC Milan - Feyenoord : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Feyenoord et Milan s’affrontent pour une place en 8es de Ligue des champions : suspense garanti après le succès 1-0 des Néerlandais à l’aller.

Feyenoord se rend à San Siro avec un mince avantage, mais suffisamment précieux pour espérer un exploit européen. Vainqueurs 1-0 à De Kuip grâce à un but précoce d’Igor Paixao, les Néerlandais savent que l’histoire ne joue pas en leur faveur. Milan, habitué aux soirées de prestige, n’a toutefois renversé qu’un seul de ses six derniers déficits en phase à élimination directe, contre Manchester United en 2007. Pourtant, Sergio Conceicao peut s’appuyer sur l’excellente série de ses joueurs à domicile, invaincus depuis 12 matchs à San Siro.

Milan sous pression à domicile

Mike Maignan, souvent irréprochable, a été pointé du doigt après sa bourde fatale à l’aller. Mais les Rossoneri comptent sur Santiago Gimenez, arrivé de Feyenoord en janvier, pour faire la différence. Auteur du but vainqueur face à Vérone ce week-end, l’attaquant mexicain sera particulièrement surveillé par ses anciens coéquipiers. Malgré leur irrégularité en Serie A, les Milanais savent qu’un parcours réussi en Ligue des champions pourrait sauver leur saison et assurer une place en Europe l’an prochain.

Feyenoord en quête d’un exploit historique

Pour Feyenoord, l’enjeu est immense : une qualification en 8es de finale de C1, une première depuis 1975. Pascal Bosschaart, nommé après le limogeage surprise de Brian Priske, a immédiatement marqué les esprits avec cette victoire face à Milan. Mais les doutes subsistent. Le nul 0-0 contre NAC Breda ce week-end illustre les difficultés de Feyenoord à s’imposer loin de ses bases. Pire, aucune victoire en déplacement depuis cinq matchs et aucune clean sheet en Ligue des champions à l’extérieur depuis 2002. Cependant, l’attaque flamboyante des Néerlandais (22 buts en 4 matchs à l’extérieur) promet un duel ouvert et spectaculaire.

Milan, fort de son expérience, et Feyenoord, poussé par son rêve, s’apprêtent à offrir une bataille mémorable. Une place en 8es contre Arsenal ou l’Inter est à la clé.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder le match, y compris les chaînes de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Su quelle chaine suivre le match AC Milan - Feyenoord ?

La rencontre entre Feyenoord et l'AC Milan sera à suivre ce mardi 18 février 2025 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streamin via l'application, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match AC Milan vs Feyenoord

Ligue des Champions - Phases Finales San Siro

Le match de l'UEFA Champions League entre l'AC Milan et Feyenoord se jouera au San Siro à Milan, en Italie.

Il débutera à 20h45 le mardi 18 février, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe AC Milan

Le milieu de terrain Yunus Musah est de retour après une suspension, mais le trio Alessandro Florenzi, Emerson Royal et Pierre Kalulu est confiné à l'infirmerie, tandis que Ruben Loftus-Cheek reste incertain en raison d'un problème musculaire.

Christian Pulisic et Rafael Leao devraient s'attendre à être rappelés dans le onze, avec Santiago Gimenez en tête de l'attaque.

Infos de l'équipe de Feyenoord

Ayase Ueda et Quinten Timber apparaissent comme des doutes importants après que le duo a été retiré lors de la victoire du match aller et a manqué le match du week-end suivant.

En l'état, l'intérimaire de Feyenoord Pascal Bosschaart sera privé de Calvin Stengs, Chris-Kevin Nadje, Hwang In-beom, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki, Jordan Lotomba, Justin Bijlow et Gernot Trauner en raison de blessures.

De plus, Quilindschy Hartman et Oussama Targhalline ne sont pas inscrits et par conséquent inéligibles pour jouer.

La forme des deux équipes

Face à face

MIL Dernier match FEY 0 0 1 Feyenoord 1 - 0 Milan AC 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classements