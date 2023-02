AC Milan : De retour après 280 jours d'absence, Zlatan Ibrahimovic fait une déclaration fracassante

Zlatan Ibrahimovic insiste sur le fait qu'il n'appartient pas au "passé" après être revenu d'une grave blessure l'ayant écarté pendant 280 jours.

Zlatan Ibrahimovic a enfin fait son retour à la compétition et lancé sa saison 2022-2023. L'attaquant de 41 ans est entré en jeu dimanche lors de la victoire des champions en titre de Serie A sur l'Atalanta 2-0 à San Siro. Cette entrée en jeu a permis à Ibrahimovic de disputer ses premières minutes depuis le 22 mai 2022, date à laquelle un problème de genou l'a contraint à se faire opérer et à rester sur la touche pendant 280 jours.

"Je n'ai jamais autant souffert que la saison dernière"

Après la rencontre, Zlatan Ibrahimovic a raconté à DAZN le cauchemar de sa blessure, ne cachant pas ses ambitions pour l'avenir : "Si je dois raconter toute l'histoire, je vais rester ici pendant des heures. J'ai beaucoup souffert, tellement souffert. Les six derniers mois de la saison dernière, je voulais par tous les moyens aider l'équipe, même si je ne pouvais pas vraiment jouer. J'aurais pu me faire opérer six mois plus tôt, mais je savais que c'était la saison où nous pouvions gagner le Scudetto".

"J'ai promis à l'entraîneur que je ne me ferais pas opérer parce que je voulais être là pour l'équipe et l'aider. Je vous le dis, je n'ai jamais autant souffert que la saison dernière pour un trophée. C'était aussi une année où la tragédie de la perte de Mino (Raiola), donc mentalement c'était beaucoup de souffrance aussi, pas seulement physiquement. Heureusement, j'ai des gens autour de moi qui m'aident à trouver la force de continuer. Mais quand je suis en bonne forme, je suis plus fort que n'importe qui. Je me sens comme quelqu'un qui peut aider plus que je ne l'ai fait aujourd'hui", a ajouté le Suédois.

"Si je reste comme ça, je peux jouer encore quelques années"

"J'ai eu deux ou trois séances d'entraînement et j'ai joué 15 minutes, imaginez ce que je peux faire avec des séances d'entraînement. C'est ce qui me manque, l'entraînement. Cela fait un an et deux mois que je n'ai pas vraiment pu travailler avec le ballon au pied, mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que le temps n'avait pas passé du tout", a conclu Zlatan Ibrahimovic.

Toujours aussi sûr de lui et habitué à faire des déclarations sans filtre, Zlatan Ibrahimovic n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière au plus haut niveau malgré son âge au micro d'Italia 1 : "Si je reste comme ça, je peux jouer encore quelques années, pas seulement un an." Ibrahimovic est maintenant le joueur le plus âgé à représenter Milan dans une rencontre de Serie A, mais il maintient qu'il a encore un rôle important à jouer pour le club à l'avenir.

Le vétéran suédois a ajouté : "Si je ne me fixe pas d'objectifs, alors je me détends et je commence à avoir l'impression d'appartenir au passé. Ce n'est pas le cas, j'appartiens au présent et je veux défier mes coéquipiers pour obtenir du temps de jeu, sinon je ne devrais pas être ici. Je ne veux pas être ici pour ce que j'ai fait il y a un, cinq ou dix ans. C'est pour ce que je fais maintenant. Si je n'apporte pas de résultats ou si je pense que je dois seulement jouer les 5-10 dernières minutes, je resterai à la maison. C'est déjà terminé si quelqu'un pense cela. Je veux jouer tout le match".

Ibrahimovic est revenu à Milan pour un deuxième passage avec les Rossoneri en décembre 2019 et a aidé le club milanais à remporter son premier titre de champion en 11 ans en l'aidant à franchir la ligne d'arrivée la saison dernière - avec 36 buts enregistrés au cours de ses 75 apparitions depuis son retour dans le football italien.