Ligue Europa - Journée 1 16 sept. 2026 - 15:00 San Siro

AC Milan - Benfica débutera le 16 septembre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

Des géants européens lancent la phase de groupes de la Ligue Europa

AC Milan - Benfica est habituellement une affiche disputée en Ligue des champions, mais ces géants se retrouvent lors de la 1re journée de la phase de groupes de la Ligue Europa cette saison. Milan a terminé cinquième du classement de Serie A la saison dernière, tandis que Benfica a fini troisième de l'élite portugaise lors du dernier exercice.

Milan et Benfica sont tous deux en bonne forme sur le plan national

Milan a bien entamé la nouvelle saison en Italie, en restant invaincu lors de ses quatre premiers matches. Deux se sont soldés par des nuls, dont les deux plus récents, un 2-2 contre la Lazio et un 1-1 face à la Juventus. Diego Moreira est entré en jeu contre la Lazio pour inscrire un doublé, ce qui rend sa présence dans le onze de départ ici probable.

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Le début de la nouvelle campagne de Benfica a été presque parfait, avec quatre victoires et un nul en cinq matches. Au total, l'équipe reste sur une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Elle a marqué 10 buts lors de ses trois dernières sorties en championnat, avec le meneur de jeu Gianluca Prestianni buteur dans chacune d'elles.

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Compositions probables

Milan (3421) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira ; Pulisic, Cisse ; Ramos.

Benfica (4231) : Soares ; Banjaqui ; Araujo, Lenglet, Dahl ; Barreiro, Barrenechea ; Silva, Prestianni, Schjelderup ; Pavlidis.

Infos équipes et effectifs

Ruben Amorim dirigera l'AC Milan pour cette rencontre de Ligue Europa, même que le club n'a pas encore confirmé de composition probable et qu'aucune information sur les blessures ou les suspensions n'est disponible à ce stade.

Marco Silva mène Benfica dans cette rencontre, avec des détails sur l'effectif qui restent eux aussi à confirmer. Des mises à jour sur les nouvelles des équipes des deux côtés seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

L'AC Milan a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est terminée par un nul 1-1 sur le terrain de la Juventus en Serie A, avec l'égalisation encaissée dans le temps additionnel. Avant cela, Milan avait enchaîné deux victoires en championnat contre Venezia (2-0) et le Torino (2-1 à l'extérieur). Sur ces cinq matches, Milan a marqué dix buts et en a encaissé cinq, même si sa seule défaite en compétition est survenue lors d'un revers de pré-saison contre Chelsea.

Benfica a remporté ses cinq derniers matches sans laisser échapper le moindre point. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-0 sur le terrain de Maritimo en Liga Portugal le 5 septembre. Cette série comprend aussi une victoire 7-0 contre Casa Pia et deux succès en qualifications de Ligue Europa contre l'AGF, 3-1 à domicile et 1-3 à l'extérieur. Benfica a marqué seize buts lors de ces cinq matches et n'en a encaissé que deux.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces clubs s'est soldée par un 1-1, lors d'un match amical disputé au stade de Benfica en août 2009. Avant cela, les deux équipes s'étaient affrontées à deux reprises lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2007-2008 : l'AC Milan s'était imposé 2-1 à San Siro en septembre 2007, et le match retour à Lisbonne en novembre 2007 s'était lui aussi terminé sur un 1-1. Sur les trois confrontations répertoriées, aucune des deux équipes ne détient un avantage net, avec une victoire chacune et un nul.

Classement

En Ligue Europa, l'AC Milan et Benfica occupent actuellement tous deux la première place du classement de la compétition.