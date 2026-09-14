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AC Milan - Benfica : aperçu du match de Ligue Europa

Ligue Europa
Benfica
Milan AC
G. Prestianni

Présentation complète du match entre l’AC Milan et Benfica en Ligue Europa. Nous parlons tactique, actualité des équipes, transferts et plus encore.

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Ligue Europa - Journée 1
San Siro

AC Milan - Benfica débutera le 16 septembre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

Des géants européens lancent la phase de groupes de la Ligue Europa

AC Milan - Benfica est habituellement une affiche disputée en Ligue des champions, mais ces géants se retrouvent lors de la 1re journée de la phase de groupes de la Ligue Europa cette saison. Milan a terminé cinquième du classement de Serie A la saison dernière, tandis que Benfica a fini troisième de l'élite portugaise lors du dernier exercice.

Milan et Benfica sont tous deux en bonne forme sur le plan national

Milan a bien entamé la nouvelle saison en Italie, en restant invaincu lors de ses quatre premiers matches. Deux se sont soldés par des nuls, dont les deux plus récents, un 2-2 contre la Lazio et un 1-1 face à la Juventus. Diego Moreira est entré en jeu contre la Lazio pour inscrire un doublé, ce qui rend sa présence dans le onze de départ ici probable.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Le début de la nouvelle campagne de Benfica a été presque parfait, avec quatre victoires et un nul en cinq matches. Au total, l'équipe reste sur une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. Elle a marqué 10 buts lors de ses trois dernières sorties en championnat, avec le meneur de jeu Gianluca Prestianni buteur dans chacune d'elles.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Compositions probables

Milan (3421) : Maignan ; Gila, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira ; Pulisic, Cisse ; Ramos.

Benfica (4231) : Soares ; Banjaqui ; Araujo, Lenglet, Dahl ; Barreiro, Barrenechea ; Silva, Prestianni, Schjelderup ; Pavlidis.

Infos équipes et effectifs

Milan AC vs Benfica Équipes probables

Entraineur

  • R. Amorim

Ruben Amorim dirigera l'AC Milan pour cette rencontre de Ligue Europa, même que le club n'a pas encore confirmé de composition probable et qu'aucune information sur les blessures ou les suspensions n'est disponible à ce stade.

Marco Silva mène Benfica dans cette rencontre, avec des détails sur l'effectif qui restent eux aussi à confirmer. Des mises à jour sur les nouvelles des équipes des deux côtés seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

MIL

MIL - Forme

MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
N1-1
LAZ
N2-2
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BEN

BEN - Forme

AGF
V1-3
EST
V2-1
MAR
V0-3
MOR
V0-4
GV
V3-1
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L'AC Milan a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est terminée par un nul 1-1 sur le terrain de la Juventus en Serie A, avec l'égalisation encaissée dans le temps additionnel. Avant cela, Milan avait enchaîné deux victoires en championnat contre Venezia (2-0) et le Torino (2-1 à l'extérieur). Sur ces cinq matches, Milan a marqué dix buts et en a encaissé cinq, même si sa seule défaite en compétition est survenue lors d'un revers de pré-saison contre Chelsea.

Benfica a remporté ses cinq derniers matches sans laisser échapper le moindre point. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-0 sur le terrain de Maritimo en Liga Portugal le 5 septembre. Cette série comprend aussi une victoire 7-0 contre Casa Pia et deux succès en qualifications de Ligue Europa contre l'AGF, 3-1 à domicile et 1-3 à l'extérieur. Benfica a marqué seize buts lors de ces cinq matches et n'en a encaissé que deux.

Historique des confrontations

Face à face

Milan ACNulBenfica
1
2
0
Jeux d'amitié des clubs
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
Ligue des Champions
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
FDM
Ligue des Champions
Milan AC badge
Milan AC
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
FDM
4Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué3/3

La rencontre la plus récente entre ces clubs s'est soldée par un 1-1, lors d'un match amical disputé au stade de Benfica en août 2009. Avant cela, les deux équipes s'étaient affrontées à deux reprises lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2007-2008 : l'AC Milan s'était imposé 2-1 à San Siro en septembre 2007, et le match retour à Lisbonne en novembre 2007 s'était lui aussi terminé sur un 1-1. Sur les trois confrontations répertoriées, aucune des deux équipes ne détient un avantage net, avec une victoire chacune et un nul.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimégueNEC NimégueNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
Milan ACMilan ACMIL
00000000
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, l'AC Milan et Benfica occupent actuellement tous deux la première place du classement de la compétition.

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