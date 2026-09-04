Absent depuis 17 ans : Ivan Toney conduit les étrangers d'Al Ahli vers un exploit exceptionnel en Roshan League

Les joueurs étrangers d'Al-Ahli Saoudien ont marqué l'événement en réalisant un exploit inédit depuis 17 ans, lors de la confrontation face à Al-Riyadh en Roshn Saudi League.

Al-Ahli a reçu son homologue Al-Riyadh, ce vendredi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal, lors de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

La première mi-temps du match s'est achevée sur l'avance d'Al-Ahli, vainqueur par trois buts à zéro, inscrits par l'attaquant anglais Ivan Toney, le milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan et l'ailier portugais Francisco Trincão.

Selon le réseau de statistiques « Opta », c'est la première fois qu'Al-Ahli parvient à terminer une première mi-temps en inscrivant 3 buts par le biais de 3 joueurs étrangers différents depuis la saison 2009-2010.

Le premier but, marqué par Ivan Toney, a été porteur d'un autre exploit pour l'attaquant anglais, puisqu'il s'agissait du dixième penalty qu'il inscrit avec le club en 2026 en Roshn Saudi League, sur les 11 qu'il a tirés, selon le même réseau.

De manière générale, Toney a tiré 32 penalties depuis son arrivée à Al-Ahli à l'été 2024, en réussissant à en inscrire 30, n'en ayant manqué que deux seulement.