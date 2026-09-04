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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Absent depuis 17 ans : Ivan Toney conduit les étrangers d'Al Ahli vers un exploit exceptionnel en Roshan League

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

« Le Raqi » a imposé sa domination sur Riyad

Les joueurs étrangers d'Al-Ahli Saoudien ont marqué l'événement en réalisant un exploit inédit depuis 17 ans, lors de la confrontation face à Al-Riyadh en Roshn Saudi League.

Al-Ahli a reçu son homologue Al-Riyadh, ce vendredi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal, lors de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

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La première mi-temps du match s'est achevée sur l'avance d'Al-Ahli, vainqueur par trois buts à zéro, inscrits par l'attaquant anglais Ivan Toney, le milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan et l'ailier portugais Francisco Trincão.

Selon le réseau de statistiques « Opta », c'est la première fois qu'Al-Ahli parvient à terminer une première mi-temps en inscrivant 3 buts par le biais de 3 joueurs étrangers différents depuis la saison 2009-2010.

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Le premier but, marqué par Ivan Toney, a été porteur d'un autre exploit pour l'attaquant anglais, puisqu'il s'agissait du dixième penalty qu'il inscrit avec le club en 2026 en Roshn Saudi League, sur les 11 qu'il a tirés, selon le même réseau.

De manière générale, Toney a tiré 32 penalties depuis son arrivée à Al-Ahli à l'été 2024, en réussissant à en inscrire 30, n'en ayant manqué que deux seulement.

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