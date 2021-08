Absent de l'entraînement avec Tottenham, Harry Kane plus proche que jamais de Manchester City ?

L'attaquant des Spurs ne s'est pas présenté pour effectuer la reprise de l'entraînement avec son club et alimente encore plus les rumeurs d'un départ.

L'été de Tottenham risque d'être long. Les Spurs vont devoir batailler pour conserver leur attaquant vedette, Harry Kane. Après une saison décevante de Tottenham, dans laquelle le club londonien n'a remporté aucun trophée, échouant en finale de la Carabao Cup contre Manchester City et n'est pas parvenu à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Harry Kane se pose des questions concernant son avenir chez les Spurs.

En mai dernier, Sky Sports affirmait que le capitaine des Three Lions avait ouvertement annoncé sa volonté de quitter son club formateur cet été auprès de ses dirigeants, afin de donner une nouvelle tournure à sa carrière et de se donner les moyens de remporter des trophées collectifs, après avoir déjà glané plusieurs trophées individuels comme celui de meilleur buteur et de meilleur passeur de Premier League la saison dernière.

Ce lundi, alors que les rumeurs faisant état d'un intérêt des deux clubs de Manchester, avec un intérêt plus poussé des Cityzens, fait rage depuis plusieurs semaines, Harry Kane a remis de l'huile sur le feu. En effet, l'attaquant des Spurs, de retour de vacances après avoir aidé l'Angleterre a atteindre la finale de l'Euro 2020, a purement et simplement séché l'entraînement selon les informations de Sky Sports.

Daniel Levy inflexible ?

Le média britannique ajoute qu'Harry Kane pensait avoir obtenu un bon de sortie pour cet été, mais visiblement la direction de Tottenham n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Daniel Levy, président du club, a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de conserver son buteur vedette, tandis que Nuno Espirito Santo, nouvel entraîneur de Tottenham, ne veut pas non plus se passer de son meilleur joueur pour la saison à venir.

Un long bras de fer pourrait donc être entamé entre le joueur et ses dirigeants. Le numéro 10 des Spurs aimerait probablement être autorisé à rejoindre Manchester City, très intéressé par sa venue pour succéder à Sergio Aguero, qui a quitté le champion d'Angleterre en titre au terme de son contrat. Les Cityzens prépareraient une énorme offre de 140 millions d'euros pour convaincre Tottenham de laisser partir Harry Kane cet été selon la presse anglaise.

Néanmoins, toujours selon la presse britannique, Tottenham et Daniel Levy ne compteraient pas vendre Harry Kane pour une offre inférieure à 175 millions d'euros. Un montant compliqué à aligner après la crise économique liée au Covid-19. Autant dire que le feuilleton Harry Kane est loin d'être terminé et il sera intéressant de voir si le capitaine de l'Angleterre ira au clash avec son club formateur pour lui forcer la main dans les prochains jours.