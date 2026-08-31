Absence surprise et retour polémique : Flick dévoile la liste de Barcelone pour affronter le Rayo Vallecano

Hansi Flick, entraîneur du Barça, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le Rayo Vallecano ce soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat espagnol, qui se dispute au Camp Nou, et qui a été marquée par l'absence persistante de Gavi, ainsi que par l'absence du gardien croate Dominik Livakovic de la liste.

Flick continue d'écarter Gavi par mesure de précaution, après la grave blessure au genou qu'il a subie lors du match contre Elche à l'occasion de la journée inaugurale du championnat espagnol, le staff technique tenant à ne pas prendre de risque avec son retour avant qu'il ne soit totalement rétabli, avec la perspective d'un retour possible dans la liste lors du match contre Valence la semaine prochaine.

Le Barça est également privé de Frenkie de Jong et de Bardghji en raison de blessures, tandis que Livakovic n'a toujours pas été enregistré, malgré son arrivée dans l'équipe la semaine dernière, laissant l'avenir du gardien croate chevronné avec le club en suspens, qu'il s'agisse de rester ou de partir en prêt.

En revanche, Alejandro Balde figure dans la liste du match, malgré l'incertitude persistante quant à son avenir avec le Barça, dans un contexte où l'on évoque la possibilité de son départ avant la fermeture du marché des transferts.

Le Barça se prépare à affronter le Rayo Vallecano dans l'espoir de poursuivre son bon début dans le championnat espagnol, au milieu d'absences significatives au milieu de terrain et dans les buts, tandis que Flick continue de s'appuyer sur les éléments physiquement disponibles.

La liste du Barça face au Rayo Vallecano

Gardiens : Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller

Défense : Cancelo, Cubarsi, Christensen, Balde, Gerard Martin, Koundé, Eric Garcia, Xavi Espart.

Milieu : Rodri, Fermin, Pedri, Olmo, Bernal, Fariñas

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Adémi, Jordan, Hamza