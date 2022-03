Abramovitch aurait été victime d’un empoisonnement

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a souffert des symptômes d'un empoisonnement présumé après une réunion à Kiev au début du mois, ont confirmé à GOAL des sources proches de l’oligarque.

Le milliardaire de 55 ans s'est depuis remis de l'attaque présumée, qui a été attribuée à des agents russes intransigeants qui voulaient perturber le processus de paix dans le rapport original du Wall Street Journal.

Les symptômes seraient les suivants : "yeux rouges, larmoiements constants et douloureux, et peau qui pèle sur le visage et les mains." Le propriétaire des Blues aurait voyagé entre Moscou, l'Ukraine et la Turquie depuis qu'il a mis Chelsea en vente le 2 mars.

Des proches d'Abramovitch ont affirmé qu'il participait à des pourparlers de paix depuis que la guerre a éclaté fin février. En effet, il a été aperçu près de la frontière entre le Belarus et l'Ukraine, et ses jets privés se déplacent constamment entre la Russie, le Belarus et la Turquie.

Après avoir été sanctionné par le gouvernement britannique le 10 mars, le propriétaire des Blues a été décrit comme un "oligarque pro-Kremlin" qui entretient une "relation étroite" avec Vladimir Poutine depuis des décennies et qui a obtenu des "avantages financiers" et un "traitement préférentiel" de cette relation.

L'Union européenne (UE) a ensuite suivi le mouvement et sanctionné Abramovich, ce qui a entraîné des complications pour Chelsea dans la gestion quotidienne du club.

Le processus de vente suit son cours

Pour l'instant, la vente de Chelsea devrait se faire en dehors de l'influence d'Abramovitch. La banque d'investissement new-yorkaise Raine Group gère la vente du club, mais la décision finale concernant le nouveau propriétaire revient au conseil d'administration de Chelsea. Ce conseil compte plusieurs proches d'Abramovitch, dont Marina Granovskaia, Bruce Buck et Eugene Tenenbaum.

Le gouvernement britannique a imposé des restrictions à Chelsea en plaçant une licence d'exploitation spéciale sur le club afin de s'assurer qu'aucun argent ne va à Abramovich qui est actuellement sanctionné.

Cependant, ces derniers jours, on a entendu dire que Chelsea cherchait à faire grimper le prix du club à des niveaux records pour une équipe sportive. Cela soulève la perspective que le produit de la vente pourrait finalement revenir à Abramovich après que les sanctions aient été levées. Le record actuel de vente est de 2,5 milliards de livres sterling, montant dépensé par Joseph Tsai pour les Brooklyn Nets de la NBA.

L'article continue ci-dessous

De nombreuses personnes proches du processus estiment que 2,5 milliards de livres sterling sont le minimum que le club de Stamford Bridge pourrait obtenir, les soumissionnaires toujours en course étant encouragés à augmenter leurs offres.

Parmi les quatre derniers soumissionnaires, on sait désormais que la famille Ricketts, dirigée par Tom Ricketts et bénéficiant du soutien privé du fondateur de Citadel, Ken Griffin, fait partie de la fameuse liste. Par ailleurs, Todd Boehly, propriétaire des Dodgers de Los Angeles, vient également des États-Unis. Son consortium est financé par le milliardaire suisse Hansjorg Wyss et l'entrepreneur britannique Jonathan Goldstein. Le copropriétaire des Boston Celtics, Stephen Pagliuca, qui possède également une participation dans l'Atalanta, est apparu comme un soumissionnaire à la fin du processus.

Il y a également un consortium dirigé par l'ancien président de Liverpool, Sir Martin Broughton. Il bénéficie du soutien de Lord Sebastian Coe, député du parti conservateur, et du duo de milliardaires américains Josh Harris et David Blitzer, qui possède une participation dans Crystal Palace.