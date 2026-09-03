Abdelkrim, dernier exemple en date : le fantôme de Neymar continue de hanter le Barça

Le transfert de Neymar du Barça au Paris Saint-Germain, à l'été 2017, n'a pas seulement été le transfert le plus cher de l'histoire du football à cette époque, après que le club français a déboursé 222 millions d'euros pour activer la clause libératoire du contrat de la star brésilienne : il a aussi marqué un tournant dans la manière dont le Barça protège ses joueurs, en particulier les talents qu'il considère comme faisant partie de son avenir.

Depuis le départ de Neymar, le club catalan a en effet commencé à modifier clairement sa politique, après avoir découvert qu'une clause libératoire de 222 millions d'euros, qui semblait à l'époque être un montant difficile à atteindre pour n'importe quel club, ne suffisait plus à empêcher les cadors d'arracher ses stars.

Les premiers signes majeurs de ce changement sont apparus dans les contrats signés ou prolongés après le départ du Brésilien.

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La surprise a poussé la direction du Barça à reconsidérer l'idée de la « clause libératoire liée à la valeur marchande ». Au lieu de fixer un montant élevé mais restant payable, le club a commencé à établir des montants visant essentiellement à rendre un départ forcé quasiment impossible.

Des clauses astronomiques

Cela s'est vite manifesté dans les contrats de plusieurs stars de l'équipe. La clause de Lionel Messi a alors grimpé à 700 millions d'euros, tandis que celles de Gerard Piqué et Sergio Busquets sont passées à 500 millions d'euros.

La clause libératoire a également atteint 400 millions d'euros dans les contrats d'Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et Arthur Melo. Dans le même temps, la clause de Sergi Roberto est passée de 40 millions à 500 millions d'euros, et celle de Samuel Umtiti de 60 millions à 500 millions.

En 2019, le Barça a franchi un cap supplémentaire en fixant une clause libératoire de 800 millions d'euros dans le contrat d'Antoine Griezmann. Et les choses ne se sont pas arrêtées là : en octobre 2021, le Barça a officiellement annoncé que le nouveau contrat de Pedri comportait une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Le scénario s'est répété avec Ansu Fati, dont le contrat a été prolongé en octobre 2021 jusqu'en 2027, avec une clause libératoire d'un milliard d'euros également.

En avril 2022, le Barça a annoncé que le nouveau contrat de Ronald Araujo comportait lui aussi une clause libératoire d'un milliard d'euros, avant que Gavi ne rejoigne la même liste en septembre de la même année.

Le club a poursuivi la même démarche avec Lamine Yamal, en annonçant en octobre 2023 que le contrat du joueur espagnol, jusqu'en juin 2026, comportait une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Le dossier Abdelkarim

Dans ce contexte s'inscrit la position du Barça vis-à-vis de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, devenu l'un des talents montants les plus en vue du club ces derniers temps.

La clause libératoire actuelle du contrat d'Abdelkarim ne s'élève qu'à 15 millions d'euros, un montant que le Barça juge désormais trop bas au regard de la progression du joueur et de l'intérêt croissant qu'il suscite.

Des rapports espagnols ont récemment évoqué la volonté des Blaugrana de porter la clause à 150 millions d'euros, soit dix fois sa valeur actuelle, dans le cadre d'un nouveau contrat aux conditions améliorées pour le joueur.

Même si la clause envisagée pour Abdelkarim est loin du milliard d'euros fixé par le Barça dans les contrats de Pedri, Gavi et Lamine Yamal, elle reflète la même idée, à un niveau proportionnel au jeune âge du joueur égyptien, qui n'a pas encore dépassé les 18 ans.

Cette démarche intervient également à la lumière de la récente expérience du Barça avec le joueur Pedro Fernández Sarmiento, connu sous le nom de Dro, qui est lui aussi parti au Paris Saint-Germain, en janvier dernier, après le paiement de sa clause libératoire d'un montant de 6 millions d'euros, ce que le Barça a considéré comme une « trahison ».

Selon un précédent rapport du journal catalan « Sport », la manière dont le milieu offensif est parti a été douloureuse pour le Barça. L'entraîneur Hansi Flick avait alors exprimé ses regrets quant au départ de Dro, en déclarant : « Si quelqu'un veut jouer pour le Barça, il doit vivre et respirer les couleurs du club de tout son être. »

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