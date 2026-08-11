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Abdallah El Said demande la résiliation de son contrat, le Zamalek répond

Zamalek SC vs Al Ittihad
Zamalek SC
Al Ittihad
Premier League
A. El Said
Égypte

Un coup dur pour le Real Madrid

Abdallah El Said, joueur du Zamalek, a tranché quant à son avenir avec le club, sur fond de crise liée à des arriérés financiers et de son absence irrégulière aux entraînements de l'équipe ces derniers temps.

Abdel Hadi Mohamed, agent d'Abdallah El Said, a révélé que le joueur avait demandé la résiliation à l'amiable de son contrat avec le Zamalek, ainsi que l'échelonnement de ses arriérés financiers, une requête à laquelle le conseil d'administration du club a donné son accord.

L'agent du joueur a déclaré, dans des propos accordés au journal égyptien El Watan: « Nous avons demandé il y a deux jours la résiliation du contrat d'Abdallah El Said avec le Zamalek et l'échelonnement de ses arriérés financiers. Le conseil d'administration a accepté notre demande et nous les remercions pour leur réactivité. »

Il a précisé que les négociations entre les deux parties ont abouti à un accord sur les modalités de traitement des arriérés, ainsi qu'à un accord sur la résiliation à l'amiable du contrat entre le joueur et le club.

La décision d'Abdallah El Said est intervenue après qu'il n'a pas perçu ses arriérés financiers, ce qui a provoqué son absence aux entraînements du Zamalek et son irrégularité dans le programme de préparation de la nouvelle saison.

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Zamalek SC
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Le montant des arriérés du joueur auprès du Zamalek s'élève à près de 8 millions de livres, avant que les dernières négociations entre les deux parties ne parviennent à trouver une formule consensuelle quant à leur modalité de paiement et d'échelonnement.

Le Zamalek et Abdallah El Said devraient finaliser les procédures officielles relatives à la résiliation du contrat et à l'échelonnement des arriérés au cours de la période à venir, mettant ainsi un terme au parcours du joueur avec le club.

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