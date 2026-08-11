Abdallah El Said, joueur du Zamalek, a tranché quant à son avenir avec le club, sur fond de crise liée à des arriérés financiers et de son absence irrégulière aux entraînements de l'équipe ces derniers temps.

Abdel Hadi Mohamed, agent d'Abdallah El Said, a révélé que le joueur avait demandé la résiliation à l'amiable de son contrat avec le Zamalek, ainsi que l'échelonnement de ses arriérés financiers, une requête à laquelle le conseil d'administration du club a donné son accord.

L'agent du joueur a déclaré, dans des propos accordés au journal égyptien El Watan: « Nous avons demandé il y a deux jours la résiliation du contrat d'Abdallah El Said avec le Zamalek et l'échelonnement de ses arriérés financiers. Le conseil d'administration a accepté notre demande et nous les remercions pour leur réactivité. »

Il a précisé que les négociations entre les deux parties ont abouti à un accord sur les modalités de traitement des arriérés, ainsi qu'à un accord sur la résiliation à l'amiable du contrat entre le joueur et le club.

La décision d'Abdallah El Said est intervenue après qu'il n'a pas perçu ses arriérés financiers, ce qui a provoqué son absence aux entraînements du Zamalek et son irrégularité dans le programme de préparation de la nouvelle saison.

Le montant des arriérés du joueur auprès du Zamalek s'élève à près de 8 millions de livres, avant que les dernières négociations entre les deux parties ne parviennent à trouver une formule consensuelle quant à leur modalité de paiement et d'échelonnement.

Le Zamalek et Abdallah El Said devraient finaliser les procédures officielles relatives à la résiliation du contrat et à l'échelonnement des arriérés au cours de la période à venir, mettant ainsi un terme au parcours du joueur avec le club.

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