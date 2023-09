Abardonado, Aubameyang et les réactions après Ajax - OM (3-3)

Même s’ils auraient pu faire mieux, les Marseillais étaient aux anges après le nul ramené de l’Ajax.

L’Olympique de Marseille est vraiment un club à part. Bien que secoué par une grosse tempête depuis quelques jours, le club phocéen a réussi à réaliser un grand match pour son entrée en matière en Ligue Europa. Sur la pelouse de l’Ajax d’Amsterdam, les Phocéens ont obtenu le 3-3 après avoir été deux menés deux fois à la marque.

Aubameyang fier de ses coéquipiers

A la suite de cette remarquable performance, les Olympiens n’ont pu qu’exprimer leur satisfaction. Le coach intérimaire, « Pancho » Abardonado, s’est dit comblé et aussi fier de ses ouailles. Quant aux joueurs, ils se sont félicités d’avoir pu répondre présent dans un contexte, en mettant en avant leurs qualités mentales.

Pierre-Emerick Aubameyang (attaquant de Marseille sur Canal+) : « Un bon point de pris, au vu de la situation en général. Ce n’était pas facile, ça reste l’Ajax en face. C’est une bonne chose pour nous que d’avoir fait match nul. On se devait de rester unis dans ce moment où c’est un peu la tempête. C’est ce qu’on a prouvé aujourd’hui. Tout le groupe a assuré. On savait qu’on allait nous attendre. Il y a de super mecs qui ont faim et on a montré qu’on peut faire confiance à tout le monde. C’est très positif, après c’est sûr qu’on aurait aimé gagner. Moi leader de cette équipe ? Oui, dans les moments comme ça, il faut se montrer courageux mais c’est le travail de toute l’équipe qui a primé ».

Jacques Abardonado (entraineur de Marseille) : "Fier ? Oui. Je reste un petit peu sur ma faim, on aurait pu aller chercher la victoire mais un grand coup de chapeau aux joueurs. Quand on était menés 2-0, je n'étais pas inquiet parce qu'il nous restait du temps, je savais que dès qu'on allait marquer, ça allait repartir. C'était un match fou mais avec un certain contrôle. Parce qu'on a pas fait n'importe quoi avec le ballon."

