À voir ! Henk Veerman impressionne avec un nouveau but merveilleux

Henk Veerman a de nouveau inscrit un but splendide dimanche en Keuken Kampioen Divisie. L’attaquant a mis le FC Volendam sur la voie d’une victoire 2-0 contre le FC Den Bosch grâce à un superbe retourné acrobatique.

La rencontre au Kras Stadion était encore équilibrée avant la pause. Les deux équipes se sont procuré des occasions, mais aucun but n’a été inscrit lors des 45 premières minutes.

Peu après la reprise, Volendam a trouvé l’ouverture. À la suite d’une attaque consécutive à un coup franc, Veerman a reçu le ballon dans la surface de réparation, avant de laisser le gardien Pepijn van de Merbel sans réaction d’un fabuleux retourné acrobatique : 1-0.

Cela représentait une nouvelle fois un but particulier de Veerman. Fin août, l’attaquant avait déjà impressionné contre le FC Dordrecht, dans un match que Volendam avait remporté 6-1, avec une magnifique talonnade.

Le FC Den Bosch s’est procuré quasiment immédiatement après l’ouverture du score une occasion d’égaliser. Devon De Corte a toutefois tiré de peu à côté du but de Volendam.

Peu après, Reuven Niemeijer a doublé la mise pour l’équipe à domicile. Le milieu de terrain a inscrit le 2-0 à la 64e minute, après que Mike Kleijn eut échappé peu auparavant à un deuxième carton jaune.

Volendam n’a ensuite plus lâché son avantage. Le FC Den Bosch a tenté de forcer quelque chose avec plusieurs changements, mais n’est plus parvenu à battre le gardien et la défense de l’équipe à domicile.



