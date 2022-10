À trois jours du Classique PSG - OM, Messi a fait un choix fort

Un doute subsiste quant à la participation de Lionel Messi au choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.

Christophe Galtier va devoir se creuser la tête pour le Classico contre l'Olympique de Marseille, dimanche. Et pas seulement à cause du climat pesant autour de son équipe. Sur le rectangle vert, aussi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain sera contraint à revoir ses plans. L'infirmerie commence à se remplir dans la capitale. Et Lionel Messi pourrait se joindre à la liste des absents.

Messi ne veut pas prendre de risques

Plusieurs joueurs cadres sont d'ores et déjà forfaits pour ce choc face à l'OM : Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, notamment. Sergio Ramos, de son côté, commencera à purger sa suspension une semaine après son expulsion à Reims (0-0). La ligne défensive sera donc considérablement remaniée, quel que soit le système choisi par Galtier.

Mais sur le plan offensif, l'entraîneur du PSG sera aussi confronté à un casse-tête. Alors que Neymar devrait bien être présent et que l'optimisme est de mise pour Kylian Mbappé, Lionel Messi pourrait déclarer forfait. Selon les informations de L'Equipe, le septuple Ballon d'Or aurait indiqué à son entourage qu'il ne prendrait aucun risque.

Gêné à un mollet et déjà absent face à Reims et Benfica, l'ancien Barcelonais s'est entraîné seul ce jeudi. Christophe Galtier devrait apporter des précisions sur l'état physique de sa star lors du point presse d'avant-match.