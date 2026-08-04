Al-Ahli d'Arabie saoudite a joué un rôle dans le report de la prise en main par son ancien entraîneur allemand Matthias Jaissle de l'équipe anglaise de Newcastle United au cours de la période à venir.

Jaissle avait présenté sa démission du poste d'entraîneur d'Al-Ahli, jeudi dernier, afin de prendre les rênes du club de Newcastle United, en remplacement de l'ancien entraîneur Eddie Howe, la saison prochaine.

Bien que l'affaire soit définitivement conclue, le club de Newcastle n'a pas encore officiellement annoncé la prise de fonction de l'entraîneur allemand.

Le journaliste saoudien Khaled Al-Zahrani a affirmé que la raison en est le club d'Al-Ahli lui-même, qui a demandé à Newcastle de reporter l'annonce de la nomination de Jaissle, en attendant de recruter un nouveau directeur technique pour diriger l'équipe saoudienne la saison prochaine.

Depuis le départ de Jaissle, le nom d'Al-Ahli a été associé au recrutement de plusieurs entraîneurs, à l'image des Espagnols Xavi Hernández et Marcelino, des Portugais Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo et Sérgio Conceição, en plus de l'Allemand Uli Werner.

La direction du club cherche à boucler le dossier de l'entraîneur le plus rapidement possible, afin qu'il puisse diriger les derniers préparatifs de l'équipe, notamment à l'approche du début de la saison qui verra Al-Ahli participer à plus d'une compétition nationale et continentale.

Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli cherche à décrocher le titre du championnat saoudien, absent de son palmarès depuis 2016, ainsi qu'à conserver le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.