A quoi s'attendre en 2022 ?

L'Italie sur le toit de l'Europe, le premier titre de Messi avec l'Argentine, son départ au PSG, le retour de Cristiano Ronaldo à United, le titre surprise du LOSC... L'année 2021 a été riche en émotions pour les fans de football, après celle de 2020, forcément moins joyeuse. Mais alors que les fêtes de fin d'année battent leur plein, entraînant avec elles l'interruption du sport que l'on aime tant (sauf en Angleterre, bien sûr), le moment est venu de regarder vers ce qui nous attend l'année prochaine. Et le menu s'annonce une nouvelle fois particulièrement copieux.

Une fin de saison folle en perspective

PSG-Real Madrid, Chelsea-Lille ou encore Inter-Liverpool, sans oublier Atlético-Manchester United. Comme chaque année, la phase finale de la Ligue des champions s'annonce palpitante, avec de nouveaux deux clubs français sur la ligne de départ. D'un côté, le PSG, ses stars, ses ambitions démesurées, et un affrontement presque fratricide avec le Real Madrid dans un choc placé sous le signe des retrouvailles. De l'autre, un LOSC injouable sur la scène européenne depuis début novembre, premier de son groupe à la surprise générale ou presque, et qui se lance à l'assaut du tenant du titre. Ni plus, ni moins.

Dans le même temps, les fans de foot hexagonal continueront de vibrer devant les exploits européens de nos six représentants, tous encore en lice. Et pendant que Marseille essaiera de se défaire de Qarabag, Lyon, Monaco et Rennes attendront bien tranquillement la suite des événements. Outre-manche, la lutte pour le titre s'annonce dantesque entre Manchester City, Liverpool et Chelsea, tandis que celle pour la couronne italienne, avec les deux Milan en principaux protagonistes, devrait également nous tenir en haleine.

Un mercato plus attendu que jamais

La session 2021 des transferts estivaux a été totalement folle, avec les départs de Messi et Cristiano Ronaldo. L'Argentin a quitté son Barça de toujours alors que cela semblait impossible, tandis que le Portugais a retrouvé son premier amour, dans le nord de l'Angleterre. Mais ce qui se prépare cet été dépasse encore l'aura des voyages des deux idoles des années 2010. Dans quelques mois, tout porte à croire que leurs successeurs, les deux joueurs les plus prometteurs de leur génération, évolueront sous de nouvelles couleurs.

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid est attendue et ne constituerait pas vraiment une surprise, même si Leonardo a réaffirmé une nouvelle fois ces derniers jours qu'il croyait encore à une prolongation dans le club de la capitale. Mais où jouera Erling Haaland ? Le Norvégien devrait quitter Dortmund, mais pour aller où ? Au Real, lui aussi ? Au Barça, pour reconstituer une rivalité au sommet en Liga ? Au PSG, en remplacement de l'enfant de Bondy ? En Premier League, terre des exploits passés de son père ? Tout semble ouvert, et le feuilleton ne fait que débuter.

Un Mondial en guise de dessert

Mais surtout, l'événement que tout le monde attend dans cette année 2022 viendra exceptionnellement en toute fin d'année : la Coupe du monde. Un tournoi impossible à départir des nombreuses affaires de corruption qui l'entourent, ajoutées à l'ignorance totale des droits de l'Homme de la part du pays organisateur. Une situation qui pose la question du boycott de la part des pays qualifiés, comme l'avait avancé une sélection de Norvège qui n'a pu se qualifier.

Il n'en reste pas moins que sur le plan sportif, l'équipe de France ira dans le Golfe pour défendre un titre mondial obtenu il y a bientôt quatre ans en Russie. Avec un Karim Benzema de retour, un Kylian Mbappé toujours plus impressionnant et l'expérience de la désillusion de l'Euro, la bande à Deschamps espère bien aller une nouvelle fois au bout. Ou au moins sortir de la phase de poules, ce que n'ont pas réussi à faire les trois derniers tenants du titre.