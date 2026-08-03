L'agence « Roc Nation Sports International », qui gère les intérêts du Brésilien Vinicius Junior et de l'Ivoirien Yan Diomandé, a publié un communiqué officiel dans lequel elle s'en est prise à ce qu'elle a qualifié de « fausses informations » circulant au sujet de l'un de ses joueurs, sans toutefois préciser l'identité du joueur visé, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses spéculations.

Michael Yormark, président de l'agence, a déclaré dans le communiqué : « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque des médias non professionnels et mal informés publient des informations fausses et préjudiciables dans le but d'attirer l'attention. »

Il a ajouté : « Cela est inacceptable, en particulier lorsque cela vise nos joueurs de manière personnelle et sans aucun fondement, ce qui est déplaisant, préjudiciable et peut relever de la diffamation. »

Il a conclu ses propos en affirmant que « les médias et les journalistes doivent assumer une plus grande responsabilité ».

Le communiqué n'a pas précisé s'il visait Vinicius Junior, dont le nom a récemment été associé à un transfert à Arsenal dans un contexte de négociations au point mort concernant la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, ou Yan Diomandé, dont le transfert éventuel vers le club madrilène est entouré d'une crise juridique complexe liée à un litige entre plusieurs agences de joueurs.

Des rapports de presse avaient lié Vinicius à un possible transfert à Arsenal durant la fenêtre estivale des transferts, ce sur quoi l'entraîneur du club londonien, Mikel Arteta, a refusé de commenter, se contentant de dire qu'il ne parlerait pas de joueurs n'appartenant pas à son équipe.

En revanche, le journal espagnol « Marca » a récemment révélé l'existence d'un litige juridique entre les agences représentant Yan Diomandé, qui a été porté devant la Fédération internationale de football « FIFA », ce qui a compliqué les négociations de son transfert éventuel vers le Real Madrid, malgré l'intérêt persistant du club espagnol pour le recruter.

Bien que le communiqué n'ait mentionné aucun nom, le flou qui l'entourait a conduit des médias anglais à penser qu'il constituait une réponse aux rumeurs concernant l'avenir de Vinicius, tandis que d'autres n'ont pas exclu qu'il vise également les rapports relatifs à Diomandé, notamment au vu de la grande polémique ayant accompagné son dossier de transfert ces derniers jours.

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