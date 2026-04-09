À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, l’Argentine déçoit ses supporters

L'équipe d'Argentine, dirigée par son sélectionneur Lionel Scaloni, se prépare à défendre son titre conquis en 2022 au Qatar.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a placé l’Argentine, tenante du titre, dans le groupe J, aux côtés de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche.

Avant le coup d’envoi de la compétition, l’Albiceleste effectuera ses réglages lors de deux rencontres amicales aux États-Unis face au Honduras et à l’Islande.

Selon le journal AS, les vice-champions du monde éviteront ainsi les formations de premier plan.

Les deux dernières sorties des champions du monde, face au Honduras (66e au classement FIFA) et à l’Islande (75e), serviront de galop d’essai final avant l’expédition américaine.

Ces deux rencontres concluront une phase de préparation jugée insuffisante par les supporters, l’Albiceleste n’ayant pas croisé, en dehors des qualifications et de la Copa América, de véritables adversaires de premier plan depuis quatre ans.

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