À quelques jours du choc PSG - Bayern, des révélations choquantes sur Neymar!

Alors que le choc contre le Bayern Munich se rapproche à grand pas, Neymar se retrouve à nouveau au centre d'une polémique.

Cela fait plusieurs mois que Neymar fait parler de lui dans les Yvelines, à Bougival plus précisément. Ce ne sont cette fois pas les prestations en dents de scie du Brésilien qui agitent l'opinion locale mais ses activités extra-sportives, et son amour pour la fête plus particulièrement. Une situation qui semble proche d'atteindre un point de non-retour. Des menaces ont même été proférées. Une polémique de plus que le PSG aurait aimé éviter à quelques jours du choc contre le Bayern en Ligue des Champions.

Neymar dérange tout le voisinage

Selon le Parisien, le Brésilien se serait mis une grande partie du voisinage à dos en raison de fiestas répétées au sein de sa villa cinq étages. Depuis plusieurs mois, le meneur de jeu parisien y organise en effet de très bruyantes et récurrentes soirées. À tel point que plusieurs habitants de la commune de 9000 âmes réfléchiraient à le traîner devant les tribunaux pour « tapage nocturne ».

Le maire de Bougival lui-même, Luc Wattelle, a décidé de passer à l'action. Car l'élu local a déjà plusieurs fois fait part de ces problèmes à celui qu'il définit comme « un individu irrespectueux » mais n'est jamais parvenu à gain de cause : « On peut verbaliser mais que voulez-vous faire face à quelqu'un qui se fiche royalement de payer 135€ d'amende vu ce qu'il gagne? À un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour trouble répété à l'ordre public. » Ce vendredi, le maire a contacté le propriétaire de la maison qui a accepté de jouer les intermédiaires pour gérer pacifiquement le conflit.

Si Neymar trouve, depuis le retour de la Coupe du monde, des difficultés à se réveiller sur les terrains, il devra en tout cas se calmer à la maison si il veut éviter les ennuis judiciaires. Maintenant que cette affaire est sortie dans les médias, il est en tout cas certain que le PSG demandera à son joueur de se tenir à carreaux. À quelques jours du match le plus important de sa saison, et alors que le club traverse une période compliquée depuis le début de l'année, l'heure n'est certainement pas à la polémique à Paris.