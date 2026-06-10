Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

À quatre buts près, Cristiano talonne Messi dans une course historique

Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
Argentine vs Autriche
Autriche
Jordanie vs Argentine
Jordanie
Portugal vs Nigéria
Portugal
Nigéria
Matchs Amicaux
Portugal vs Ouzbékistan
Ouzbékistan
Colombie vs Portugal
Colombie
Portugal vs République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
Al Nasr FC
L. Messi
C. Ronaldo
Argentine
Algérie
É.-U.
Autriche
Jordanie
Portugal
Nigeria
Ouzbékistan
Colombie
Congo-Kinshasa
Arabie saoudite

Il est probable que Messi et Ronaldo disputent ici leur dernière Coupe du monde.

À l’aube de l’édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la légende argentine Lionel Messi occupe la première place d’un classement historique de la Coupe du monde.

L’attaquant de l’Inter Miami détient le record absolu de matches disputés en phase finale, avec 26 rencontres au compteur.

Il devance l’Allemand Lothar Matthäus (25 matchs), Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23) puis son rival historique Cristiano Ronaldo (22).

Ronaldo et Messi sont, à ce jour, les seuls joueurs en activité, et susceptibles de prendre part à l’édition 2026, à avoir franchi le cap des 20 rencontres mondiales.

Lire aussi

En chiffres… Maroc-Brésil, le choc le plus fort de la phase de groupes de la Coupe du monde

Une faille de sécurité menace les joueurs argentins durant le tournoi.

Cette liste comprend plusieurs grandes stars de différentes générations, telles que Diego Maradona, Maldini, Cafu et Schweinsteiger.

Le classement des joueurs les plus capés en Coupe du monde est le suivant :

  • 26 matchs : Lionel Messi
  • 25 matchs : Lothar Matthäus
  • 24 matchs : Miroslav Klose
  • 23 matchs : Paolo Maldini
  • 22 matchs : Cristiano Ronaldo
  • 21 matchs : Diego Maradona
  • 21 matchs : Vladislav Zamuda
  • 20 matchs : Cafu
  • 20 matchs : Hugo Lloris
  • 20 matchs : Philipp Lahm
  • 20 matchs : Javier Mascherano
  • 20 matchs : Bastian Schweinsteiger
  • 20 matchs : Grzegorz Lato

L’Argentine figure dans le groupe 10, en compagnie de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche, tandis que le Portugal a été placé dans le groupe 11 avec l’Ouzbékistan, la République démocratique du Congo et la Colombie.

Publicité