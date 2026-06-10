À quatre buts près, Cristiano talonne Messi dans une course historique

À l’aube de l’édition 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la légende argentine Lionel Messi occupe la première place d’un classement historique de la Coupe du monde.

L’attaquant de l’Inter Miami détient le record absolu de matches disputés en phase finale, avec 26 rencontres au compteur.

Il devance l’Allemand Lothar Matthäus (25 matchs), Miroslav Klose (24), Paolo Maldini (23) puis son rival historique Cristiano Ronaldo (22).

Ronaldo et Messi sont, à ce jour, les seuls joueurs en activité, et susceptibles de prendre part à l’édition 2026, à avoir franchi le cap des 20 rencontres mondiales.

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Une faille de sécurité menace les joueurs argentins durant le tournoi.

Cette liste comprend plusieurs grandes stars de différentes générations, telles que Diego Maradona, Maldini, Cafu et Schweinsteiger.

Le classement des joueurs les plus capés en Coupe du monde est le suivant :

26 matchs : Lionel Messi

25 matchs : Lothar Matthäus

24 matchs : Miroslav Klose

23 matchs : Paolo Maldini

22 matchs : Cristiano Ronaldo

21 matchs : Diego Maradona

21 matchs : Vladislav Zamuda

20 matchs : Cafu

20 matchs : Hugo Lloris

20 matchs : Philipp Lahm

20 matchs : Javier Mascherano

20 matchs : Bastian Schweinsteiger

20 matchs : Grzegorz Lato

L’Argentine figure dans le groupe 10, en compagnie de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche, tandis que le Portugal a été placé dans le groupe 11 avec l’Ouzbékistan, la République démocratique du Congo et la Colombie.