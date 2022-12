À peine arrivé, Haaland pourrait quitter Manchester City !

Alf-Inge Haaland, le père de l'attaquant vedette de Manchester City, a fait une sortie qui ne devrait pas rassurer les fans des Sky Blues.

Erling Haaland a débarqué à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund il y a 6 mois. Et cette opération a complètement changé l'attaque du champion d'Angleterre. Véritable machine à buts, le Norvégien bat tous les records de l'autre côté de la Manche. Pour autant, il ne s'éternisera peut-être pas dans le championnat le plus lucratif du monde.

Haaland prêt à quitter City dans moins de deux ans ?





Cette semaine, Alf-Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, a pris la parole pour s'exprimer sur l'avenir à court et moyen terme du buteur. Et à en croire l'ancien international norvégien, un départ de l'avant-centre d'ici un an et demi est à envisager.

"Il pourrait rester à City pendant 15 ans parce qu'il l'aime beaucoup et que c'est un grand club, mais j'ai l'impression qu'il veut prouver qu'il peut gagner dans n'importe quel championnat", a lâché le père d'Erling Haaland dans des propos accordés à l'hebdomadaire français.





"En Allemagne, il a déjà passé deux ans et demi et il pourrait le faire comme ça à l'avenir, a-t-il continué. Passer trois ans en Premier League puis aller en Italie, en Espagne ou en France. Rien n'a été décidé mais c'est une possibilité parce qu'il est capable d'être un gagnant dans n'importe quelle équipe...".