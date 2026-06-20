La sélection marocaine a fait un pas décisif vers les phases éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à l’Écosse. Que lui réserve la suite une fois sa qualification confirmée ?

Les Lions de l’Atlas ont signé leur première victoire dans cette édition, et celle de tout le monde arabe, en battant l’Écosse 1-0 grâce à une réalisation d’Ismaël Saibari, lors d’une rencontre disputée tôt ce samedi matin.

Les Lions de l’Atlas totalisent désormais quatre points et occupent la deuxième place du groupe 3, à la différence de buts derrière le Brésil, tandis que l’Écosse pointe à la troisième place, un point derrière.

Les Lions de l’Atlas avaient déjà évité la défaite lors de la première journée en arrachant un précieux match nul 1-1, conservant ainsi une position confortable au classement.

Le Maroc est désormais très proche de la qualification pour les 16es de finale, qu’il termine à la première ou à la deuxième place du groupe, ou même parmi les huit meilleurs troisièmes.

Les Lions de l’Atlas sont d’ores et déjà assurés de ne pas terminer à la dernière place du groupe, Haïti étant mathématiquement condamné à la quatrième position quel que soit le résultat de leur affrontement lors de la dernière journée, programmé jeudi prochain au petit matin.

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Selon le calendrier de la Coupe du monde 2026, si le Maroc termine en tête de son groupe, il affrontera le 29 juin le deuxième du groupe F (Pays-Bas, Suède, Japon, Tunisie) en seizièmes de finale.

En cas de deuxième place, elle défierait le leader de cette poule le 30 juin.

En cas de défaite contre l’Écosse et de qualification parmi les huit meilleurs troisièmes, deux scénarios restent ouverts pour les seizièmes de finale.

Elle défierait alors le premier du groupe 9 (France, Norvège, Irak, Sénégal) le 1er juillet, ou croiserait le Mexique, déjà assuré de la première place du groupe 1, le même jour.