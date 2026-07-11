À la manière d'Osimhen… La silhouette de Raphinha fait rêver Al-Hilal

L’ailier brésilien du FC Barcelone, Raphinha, reste en haut de la short-list d’Al-Hilal, qui vise son recrutement lors du prochain mercato estival.

Des articles de presse précédents avaient déjà révélé la volonté du club saoudien de recruter l’international brésilien lors du prochain mercato estival, le plaçant en tête de sa short-list pour renforcer ses rangs la saison prochaine.

Si le joueur souhaite rester au Barça, « Mundo Deportivo » assure que le club saoudien reste déterminé à conclure le dossier jusqu’à la dernière minute.

Le club saoudien avait déjà adopté cette stratégie l’été dernier en tentant de recruter l’attaquant nigérian Victor Osimhen, alors sous contrat avec Naples, avant et après la Coupe du monde des clubs 2025, avant que le joueur ne choisisse finalement Galatasaray.

Cette fois, le club saoudien consacre un budget colossal pour concrétiser son ambition : il propose 80 millions d’euros à Barcelone et promet au joueur un salaire quatre fois supérieur à celui qu’il perçoit actuellement en Catalogne.

À 29 ans, l’international brésilien figure parmi les pièces maîtresses du dispositif de l’Allemand Hans Flick, ce qui complique considérablement l’hypothèse d’un départ.

Rappelons que le contrat de l’international brésilien avec le Barça expire dans deux saisons, ce qui laisse au club catalan le dernier mot sur son avenir.