Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

Traduit par

À la manière d'Osimhen… La silhouette de Raphinha fait rêver Al-Hilal

Mercato
Al Hilal
FC Barcelone
Raphinha
Saudi Pro League
LaLiga
V. Osimhen
Arabie saoudite
Espagne
Brésil
Nigeria

La star brésilienne va-t-elle rejoindre « El Zaim » ?

L’ailier brésilien du FC Barcelone, Raphinha, reste en haut de la short-list d’Al-Hilal, qui vise son recrutement lors du prochain mercato estival.

Des articles de presse précédents avaient déjà révélé la volonté du club saoudien de recruter l’international brésilien lors du prochain mercato estival, le plaçant en tête de sa short-list pour renforcer ses rangs la saison prochaine.

Si le joueur souhaite rester au Barça, « Mundo Deportivo » assure que le club saoudien reste déterminé à conclure le dossier jusqu’à la dernière minute.

Le club saoudien avait déjà adopté cette stratégie l’été dernier en tentant de recruter l’attaquant nigérian Victor Osimhen, alors sous contrat avec Naples, avant et après la Coupe du monde des clubs 2025, avant que le joueur ne choisisse finalement Galatasaray.

Cette fois, le club saoudien consacre un budget colossal pour concrétiser son ambition : il propose 80 millions d’euros à Barcelone et promet au joueur un salaire quatre fois supérieur à celui qu’il perçoit actuellement en Catalogne.

Jeux d'amitié des clubs
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

À 29 ans, l’international brésilien figure parmi les pièces maîtresses du dispositif de l’Allemand Hans Flick, ce qui complique considérablement l’hypothèse d’un départ.

Rappelons que le contrat de l’international brésilien avec le Barça expire dans deux saisons, ce qui laisse au club catalan le dernier mot sur son avenir.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google