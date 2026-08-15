À la 22e minute, les téléspectateurs s’enflamment soudain totalement à propos de Dusan Tadic

Dusan Tadic est vivement critiqué sur les réseaux sociaux pendant Willem II - NEC. L’attaquant de 37 ans du club de Nimègue a eu du mal à se mettre en évidence lors d’une première période compliquée et essuie surtout de vives critiques à cause d’une situation à la 22e minute.

Le NEC a connu des difficultés en début de match et a longtemps été incapable de faire vaciller la défense de Willem II. L’équipe à domicile s’est au contraire procuré la première occasion dangereuse dès la cinquième minute sur une contre-attaque rapide, tandis que le NEC n’a cadré sa première frappe qu’après 35 minutes : Adam Tahaui a visé droit sur le gardien Karst de Leeuw.

Tadic non plus n’est quasiment pas parvenu à peser offensivement en première période. Un spectateur s’agace d’une action lors de laquelle, selon lui, le Serbe attend trop longtemps avant de tenter sa chance lui-même : « Tadic doit vraiment apprendre à frapper plus tôt lui-même. »

L’essentiel de l’attention se porte toutefois sur une situation à la 23e minute, dans laquelle Tadic est tombé au sol après un contact minimal et a réclamé avec insistance un penalty. Sur X, de nombreux spectateurs sont convaincus qu’il ne s’est pratiquement rien passé. « Un jaune pour Tadic aurait été totalement justifié ici. Il manque complètement le ballon et en fait ensuite une simulation », écrit Arthur.

D’autres spectateurs estiment eux aussi que l’attaquant aurait dû être sanctionné. « Incompréhensible que Tadic ne prenne pas de carton jaune pour un jeu d’acteur énormement mauvais. Quelle simulation scandaleuse », peut-on lire dans une réaction, tandis qu’un autre écrit : « Là, Tadic devrait tout simplement prendre jaune. Une simulation ridiculement mauvaise. »

La prestation de l’ex-attaquant de l’Ajax réveille aussi chez d’autres spectateurs d’anciennes irritations. « Tadic n’a rien perdu. Vingt minutes de jeu et déjà trois fois le cygne mourant », peut-on lire, tandis qu’un autre écrit avec cynisme : « Faute scandaleuse sur Tadic ! »

Les critiques ne se limitent pas à cette action litigieuse dans la surface. « Salut le NEC, vous comptez lui faire passer très vite ses manières de “star mondiale”, à Tadic ? », se demande un spectateur, tandis qu’un autre dit : « Tadic est la risée du jour. Quelle simulation, il aurait dû prendre jaune pour ça. Quel clown. »







