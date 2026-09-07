Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, a surpris l'assistance lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à l'Inter en Ligue des champions, par un geste qui a rappelé des attitudes célèbres de grandes stars, au premier rang desquelles Cristiano Ronaldo et LeBron James.

Lors de la conférence de presse organisée à Valdebebas, et selon le journal Marca, Mbappé a éloigné une bouteille d'une boisson énergisante qui était posée devant lui, puis a laissé la bouteille d'eau à sa place devant les objectifs des caméras.

Ce n'était pas la première fois que Mbappé adoptait une attitude similaire, lui qui avait déjà suivi une politique claire concernant les produits aux côtés desquels il apparaît, en particulier les boissons alcoolisées et les aliments et boissons de restauration rapide qu'il ne souhaite pas promouvoir.

Une scène qui a rappelé le geste de Cristiano

Le geste de Mbappé a rappelé la scène célèbre dont Cristiano Ronaldo avait été l'auteur lors de l'Euro 2020, disputé en 2021.

À l'époque, le capitaine de la sélection du Portugal avait écarté deux bouteilles de soda de devant lui lors d'une conférence de presse, puis avait brandi une bouteille d'eau en déclarant : « De l'eau, oui, ça non. »

La scène s'était répandue à travers le monde, après être devenue un exemple manifeste de la capacité des stars du football à influencer l'image commerciale des compétitions et de leurs sponsors.

LeBron avait devancé tout le monde

Mais le phénomène consistant à éloigner les produits des sponsors de la table des conférences de presse n'a pas commencé avec Ronaldo, ses racines remontant au monde du basket-ball, et plus précisément à la star américaine LeBron James.

Lors des finales du championnat américain de basket-ball en 2014, LeBron a été victime de fortes crampes musculaires au cours d'un match face aux San Antonio Spurs, poussant l'entreprise sponsor du championnat à intervenir dans la crise par un tweet qui a suscité une large polémique, dans lequel elle disait : « Nous étions prêts, mais le joueur qui a eu des crampes ne consomme pas notre produit. »

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Depuis cette époque, le nom de LeBron a été associé à des attitudes répétées au cours desquelles il veillait à cacher ou à retirer le logo de l'entreprise des bouteilles posées devant lui lors des conférences de presse, en raison de son lien avec une marque concurrente.

Et LeBron n'était pas le seul, d'autres stars du basket-ball, comme Kawhi Leonard et Klay Thompson, ayant déjà adopté des attitudes similaires face aux produits des sponsors.

Mbappé et la protection de son image

Selon Marca, le geste de Mbappé s'inscrit dans le cadre du grand intérêt qu'il porte à ses droits à l'image et aux produits auxquels il est associé commercialement.

L'attaquant français avait déjà attiré l'attention lors de la Coupe du monde 2022, lorsqu'il évitait d'apparaître clairement avec le logo du sponsor officiel du prix du meilleur joueur du match, en raison de sa politique consistant à ne pas associer son image aux boissons alcoolisées, aux paris ou à certains produits alimentaires et à la restauration rapide.

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