À l'image de James Rodríguez… Salah va-t-il réaliser un exploit exceptionnel en Coupe du monde face à l'Iran ?

Mohamed Salah, capitaine de l’équipe d’Égypte, aborde la rencontre face à l’Iran, qui clôturera la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, avec l’intention ferme de maintenir son niveau de performance pour inscrire son nom dans l’histoire de la compétition.

Il mènera les Pharaons samedi matin à Seattle, lors de la troisième journée du groupe 7.

Avec 4 points, les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe, deux longueurs devant l’Iran et la Belgique, et peuvent valider leur billet pour les huitièmes de finale pour la première fois de leur histoire.

Si le Pharaon trouve le chemin des filets ou sert une passe décisive, il deviendra le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à être impliqué dans des buts lors de ses cinq premiers matchs dans l’épreuve, imitant ainsi l’exploit du Colombien James Rodríguez en 2014, d’après les données d’Opta.

Lors du Mondial 2018, il avait pris part à deux rencontres, trouvant le chemin des filets face à la Russie puis l’Arabie saoudite après avoir manqué l’entrée en lice contre l’Uruguay en raison d’une blessure.

Lors de cette édition, l’ancienne star de Liverpool a d’abord délivré une passe décisive contre la Belgique, avant de marquer puis de servir une nouvelle offrande face à la Nouvelle-Zélande.

Avec trois réalisations, il est le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons en Coupe du monde, auxquelles s’ajoutent deux passes décisives.

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De son côté, Rodríguez a été l’un des joueurs phares de l’édition 2014, où il a livré une performance remarquable.

Lors de la phase de groupes, il avait battu la Grèce, la Côte d’Ivoire puis le Japon, avant d’offrir deux passes décisives face à cette même sélection asiatique.

En phase à élimination directe, il a ajouté un doublé contre l’Uruguay puis un but face au Brésil.

L’ex-star du Real Madrid a ainsi conclu la compétition avec un total de 6 buts et 2 passes décisives.