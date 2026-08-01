À contre-courant : un pays arabe annonce son soutien à Infantino

La Fédération qatarienne de football a annoncé son soutien total au Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football.

Dans un communiqué publié sur son compte X, la Fédération qatarienne a déclaré soutenir les efforts continus d'Infantino visant à développer et faire progresser le football à travers le monde.

Le communiqué a ajouté que le cheikh Hamad ben Khalifa ben Ahmed Al Thani, président de la Fédération qatarienne, s'est félicité de la décision d'Infantino de ne pas donner suite à la proposition « FIFA Forward Enterprise », dans l'intérêt général de la communauté du football international.

Le président de la Fédération qatarienne a précisé que la proposition de la FIFA comportait certaines idées qui méritaient d'être étudiées.

Il a également salué la décision de la FIFA de revenir sur sa proposition, afin de préserver la continuité et l'unité de l'ensemble des fédérations nationales membres comme priorité immédiate dans la période actuelle.

Le communiqué s'est achevé ainsi : « Nous réaffirmons, à la Fédération qatarienne de football, notre soutien total aux efforts continus du président Infantino visant à développer et faire progresser le football à travers le monde. »

L'Union européenne de football avait annoncé son opposition à la proposition de la FIFA et pris la décision de boycotter la Coupe du monde, tout en réclamant la démission d'Infantino.