À cause de Salah : Carragher demande à Liverpool de reporter le transfert de Barcola

Jamie Carragher, l'ancien défenseur de Liverpool, a affirmé que les Reds devaient donner la priorité au recrutement d'un remplaçant pour la star égyptienne Mohamed Salah avant de chercher à s'attacher les services de l'ailier français du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.

L'international français évolue le plus souvent au poste d'ailier gauche, tandis que Salah a occupé l'aile droite durant une carrière réussie de neuf ans à Anfield.

Les options actuelles de Liverpool à l'aile gauche comprennent Cody Gakpo, le jeune espoir Rio Ngumoha et la nouvelle recrue Victor Munoz.

Des sources ont indiqué à la chaîne « ESPN » que le club anglais s'apprêtait à formuler sa première offre pour recruter Barcola, des informations faisant état d'une valorisation du joueur par le Paris Saint-Germain à environ 150 millions d'euros.

Carragher a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Sky Sports » : « C'est un joueur formidable, cela ne fait aucun doute, et j'aimerais voir Barcola à Liverpool. »

Et Carragher d'ajouter : « Mais pour moi, c'est un ailier gauche. »

L'ancien défenseur de Liverpool a poursuivi : « La principale chose qui apparaît comme un besoin pressant pour Liverpool à l'heure actuelle, c'est de remplacer Salah, qui évoluait comme ailier droit. Et je ne pense pas que Liverpool possède le moindre joueur dans son effectif qui se sente parfaitement à l'aise au poste d'ailier droit. »

Carragher a expliqué : « L'équipe possède probablement au moins quatre joueurs dans l'effectif, avant l'arrivée de Barcola, s'il arrive, qui peuvent évoluer sur le côté gauche en toute aisance. »

Carragher a enchaîné : « Mais si vous me demandez si je souhaite l'arrivée de Barcola tout en voyant Liverpool recruter aussi un ailier droit ? J'en serais absolument ravi, car des joueurs devraient alors partir, et c'est bien évidemment une chose normale. »

Carragher a affirmé : « Mais pour le moment, j'avais le sentiment que cet été devait être consacré au remplacement de Salah, et Barcola ne compense pas le départ de Mo. »

Concernant la possibilité que le transfert de Barcola entrave la progression de Ngumoha, qui a marqué lors de la récente victoire amicale contre Wrexham cette semaine, Carragher a insisté sur le fait que le joueur de 17 ans avait besoin de disputer des matches régulièrement.

Carragher a déclaré : « Rio est un jeune garçon, il est vraiment excellent, et je pense qu'il va continuer à progresser dans la lignée de ce qu'il a montré la saison dernière. Mais voici un point important : vous achetez un joueur très jeune pour une grosse somme d'argent, à savoir Barcola, et il est actuellement meilleur que Rio Ngumoha. »

Et Carragher d'ajouter : « Mais on s'attend, au bout du compte, au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années, à ce que Rio veuille jouer semaine après semaine avec Liverpool, et c'est à lui de le prouver. »

Carragher a poursuivi : « Alors, lorsque vous payez ce genre de somme pour un jeune joueur à son poste, cela vous fait un peu hésiter. On parle de la possibilité que Rio Ngumoha joue sur le côté droit et grappille quelques minutes là-bas, et pour un jeune joueur, c'est une bonne chose de jouer des deux côtés, mais je pense que son poste actuel est celui d'ailier gauche. »

Il a conclu : « Mais s'ils allaient chercher un joueur pour le poste d'ailier droit, recrutaient Barcola, puis vendaient deux des joueurs de couloir actuellement présents dans l'équipe, je pense que ce serait formidable. »